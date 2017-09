Aston Martin denizaltı üretecek!

Lüks otomobil üreticisi Aston Martin ve denizaltı üreticisi Triton Submarines, birlikte üretecekleri ilk lüks segment kişisel denizaltı için anlaştılar. Ayrıca bugün Neptune adı verilen denizaltı modelinin konsept çizimleri de, markanın websitesinden duyuruldu.

Sınırlı sayıda üretilecek olan bu denizaltıların şimdilik fiyatı bilinmiyor. Triton Submarines'in güvenliği ve denizaltının teknik donanımından, Aston Martin'in ise denizaltının dış ve iç tasarımından sorumlu olduğu denizaltı, özellikle de Triton Submarines'in ürettiği tüm denizaltılarda bir şirket politikası olarak güvenli dalma konusunda olan deneyimiyle ve Aston Martin'in tasarım dehasıyla bir şaheser olacağa benziyor.

Denizaltı modeliyle ilgili fazla donanımsal bilgi paylaşmayan Aston Martin ve Triton Submarines yetkililerine göre, ürün çıktığında adı Neptune olmayacak. İsmin şimdilik tasarıma verilen bir kod olduğu söyleniyor.