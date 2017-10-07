ASUS yeni nesil işlemciler için hazır!

Tüketicilere yönelik masaüstü bilgisayarlar için bu yılın en son ürünü olan 8. Nesil Intel Core işlemciler, eşsiz güç ve performans sunuyor. Coffee Lake olarak da bilinen bu yeni işlemciler, halihazırda güçlü olan temeller üzerine daha fazla çekirdek, daha geniş ön bellek ve daha yüksek saat hızı ekliyor. İşlemciler Intel’in oyunlar için en hızlı yongalarına sahip olmakla kalmayıp, bilgisayarlarıyla çok daha fazlasını yapanlar için içerik oluşturma konusunda daha iyi performans sağlıyor.

Bu yeni ve güçlü işlemciler de yeni ve daha güçlü anakartlara ihtiyaç duyuyor. ASUS, yeni nesil Intel işlemciler için bir ürün serisi geliştirdi. 15 farklı modelden oluşan seri farklı önceliklere, bütçelere ve boyutlara hitap ediyor. Z370 koleksiyonu, farklı hedef kitleleri için hazırlanmış Republic of Gamers, Prime ve TUF Gaming anakartlardan oluşuyor.

Bu yeni seride, oyuncuların ve performans tutkunlarının istediği tüm yeniliklere sahip olması beklenen Republic of Gamers Maximus X anakartlar da yer alıyor. Şık estetik görünüme sahip ROG Strix anakartlar, kolay kişiselleştirme ve ince ayar imkanı sunan ASUS Prime serisi hemen göze çarpıyor. Ayrıca uygun fiyatıyla gelen yepyeni ASUS TUF Gaming anakartlar da yeni seride yer alan diğer modeller. Tüm anakartlar, Intel’in en yeni işlemcilerinin sunduğu tüm performanstan faydalanmanızı sağlayan özel teknolojilerle donatılmış.