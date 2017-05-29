Asus Zenbook Pro tanıtıldı!

Asus, Tayvan'daki Computex 2017 fuarında bugün yeni ürünlerini sergiledi. Dünyanın en ince bilgisayarı Zenbook Flip S modelinin yanında güçlü donanımı ile dikkat çeken Zenbook Pro da tanıtıldı. Zenbook Pro, sunduğu özellikler ile üst düzey bir Windows deneyimi sunmayı hedefliyor.

Zenbook Pro özellikleri

Zenbook Pro, 15.6 inç büyüklüğünde ekran ile geliyor. Bu ekranın çözünürlüğü ise 4K olarak belirlenmiş. Intel'in en yeni mimarisi olan Kaby Lake i5 ve i7 işlemciler ile donatılan Zenbook Pro, 16 GB'a kadar RAM desteği ile ön plana çıkıyor. Zenbook Pro modelinde 4 GB DDR5 belleğe sahip olan Nvidia GTX 1050 Ti ekran kartı yer alıyor. Cihazda ayrıca 1 TB'lık SSD bulunuyor.

1.8 kg ağırlığındaki Zenbook Pro, 18.9mm kalınlığa sahip. 12 ila 14 saat arasında pil ömrü sunan bilgisayar sadece 50 dakika gibi bir sürede bataryanın %60'ını doldurabiliyor.

Windows 10 Home ve Windows 10 Pro işletim sistemi seçenekleri ile 1.299 dolar başlangıç fiyatı ile satışa sunulacak olan Zenbook Pro, Harman Kardon ses sistemi ile üst düzey bir ses deneyimi sunuyor.