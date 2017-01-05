iPhone 7 Plus'ın rakibi Asus Zenfone 3 Zoom tanıtıldı!

Asus, CES 2017 etkinliğinde kamerası ile ses getirmesini beklediği ancak sosyal medyada tasarımı ile dalga konusu olan Zenfone 3 Zoom modelini tanıttı. Çift kameralı gelen Asus Zenfone 3 Zoom'un tasarımı iPhone 7 Plus ile Huawei P9 karışımı gibi görünüyor. Parmak izi okuyucu konumu ve şekli Huawei P9'dan kamera tasarımı ise iPhone 7 Plus'tan alındığı için sosyal medyada büyük tepki çeken Asus Zenfone 3 Zoom, özellikleri ile tasarım bölümündeki eksisini kapatıyor.

Asus Zenfone 3 Zoom özellikleri

Asus Zenfone 3 Zoom, 5.5 inç büyüklüğünde Full HD ekran ile geliyor. Gücünü 2.0 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Snapdragon 625 yonga setinden ve 4 GB RAM'den alan Asus Zenfone 3 Zoom, grafik bölümünde ise Adreno 506'ya yer veriyor.

5.000 mAh gibi oldukça büyük bir batarya ile gelen Asus Zenfone 3 Zoom, 2 gün pil ömrü sunuyor. Gelelim telefonun en merak edilen kamera özelliklerine

Asus Zenfone 3 Zoom kamera özellikleri

Asus Zenfone 3 Zoom modelinde iki adet kamera yer alıyor. Telefonun her iki kamerası da f/1.7 diyafram değerinde ve 12 Megapiksel çözünürlüğünde.

25mm geniş açılı ve 59mm lense sahip olan Asus Zenfone 3 Zoom, 2.3X katına kadar optik zoom yapabiliyor. Sony IMX362 sensörün yer aldığı telefonda çekim sırasında titreşimi önlemek için 4 eksenli OIS ve 3 eksenli EIS yer alıyor.

SuperPixel Engine teknolojisi sayesinde ISO düzeyini otomatik olarak ayarlayıp daha fazla ışık alarak daha net fotoğraflar çekmenizi sağlayan Zenfone 3 Zoom ile iPhone 7 Plus'a göre 2.5 kat daha parlak görüntü elde edebiliyorsunuz.

Zenfone 3 Zoom'un ön kamerası ise 13 Megapiksel çözünürlüğünde. Ön kameranın diyafram aralığı ise f/2.0. Ön kamerada ise Sony IMX214 sensör yer alıyor.

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