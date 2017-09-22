Asus Zenfone 4 Pro Gigabit ile fark yaratıyor!

Dünya'daki ilk Gigabit LTE ve 802.11ad çoklu-gigabit Wi-Fi teknolojilerine sahip ticari telefon olan ZenFone 4 Pro yüksek hızlı ve kusursuz gigabit ağını hem iç mekanlarda hem de hareket halindeyken destekliyor.



Snapdragon 835 Mobil Platform'a entegre olan Snapdragon X16 Gigabit LTE modem, ZenFone 4 Pro'nun 4G LTE ile LTE uyumlu bir ağ üzerinden en yüksek indirme hızlarına ulaşmasını sağlarken Qualcomm TruSignal çift anten teknolojisi ile daha geniş bir kapsama alanı sunuyor. Qualcomm Technologies'in 11ad Wi-Fi teknolojisi kullanıcılara 4K çözünürlüklü videoları saniyeler içinde indirip paylaşma, fotoğraf, video ve diğer belgeleri kısa sürede eşitleme ve bulut hizmetlerine hızlı erişim gibi imkanlar veriyor. K

ullanıcıların telefonlarını kişisel erişim noktasına dönüştürüp dizüstü bilgisayar gibi başka cihazlara bağlandığı durumlarda da uçtan uca gigabit kablosuz bağlantıyı 802.11ad erişimi ve Gigabit LTE ana taşıyıcısı sayesinde destekliyor. Yaklaşan 5G NR standartlarına benzer bir şekilde 11 ad özellikle 60 GHz bandı için mmWave frekansını faydalı hale getirirken büyük miktarlardaki veri taşıma kapasitesi sayesinde var olan hücresel ve Wi-Fi ağlarını tamamlıyor.

Bütün bunlara ek olarak ZenFone 4 Pro, Qualcomm Technologies'in 1x1 Wi-Fi'ın iki katı veri hacmi sunup özellikle betonarme yapıların içinde geniş kapsama alanı erişimi sağlayan entegre 802.11ac 2x2 MU-MIMO teknolojisinden de faydalanarak güçlü Wi-Fi bağlantısını kullanıcılarının hizmetine sunacak.

Bir benzeri olmayan gigabit bağlanabilirliği dışında Asus ZenFone 4 Pro çift 14-bit görüntü sinyali işlemcisi sunan entegre Qualcomm Spectra 180 Image Signal Processor (ISP) ve Qualcomm Adreno 540 Graphics Processing Unit'in (GPU) en son versiyonu ile gelişmiş görüntüleme ve 360 derecelik sürükleyici bir görsel deneyimi de beraberinde getiriyor.

Qualcomm Technologies'in Snapdragon Mobile Platform'ları ZenFone 4 ve ZenFone 4 Selfie Pro'nun da dahil olduğu ZenFone 4 Selfie serilerini de destekleyecek. En yeni Snapdragon 630 Mobile Platform ile güçlendirilen Asus ZenFone 4 hızlı, uzun pil ömürlü, verimli performansı ile öne çıkarken 4GB RAM'li Snapdragon 625 Mobile Platform akışkan ve duyarlı kamera performansını ZenFone 4 Selfie Pro ile birlikte kullanıcılara ulaştırıyor. ZenFone 4 Selfie ise Qualcomm Technologies'in Snapdragon 430 Mobile Platform'unu kullanarak bağlantı hızını 150 Mbps'ye ulaştıran üç soketli çift veri bağlantı noktasına sahip.