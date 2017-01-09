Asus Zenfone Pegasus 3S akıllı telefon tanıtlıdı

Asus’un Zenfone Pegasus 3 bütçe telefonun halefi Zenfone Pegasus 3S resmen ilan edildi. Asus Zenfone Pegasus 3S, sekiz çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışan MediaTek MT6750 yonga seti ile güçlendirilmiş. 3 GB RAM ve dahili depolama için 32 ve 64 GB olmak üzere iki seçenek mevcut. Eğer bu depolama alanı yeterli değilse, microSD ile genişleme özelliği mevcut.

Telefonun ekranı, Zenfone Pegasus 3 ile aynı 720p çözünürlükte 5.2 inç olarak belirtilmiş. Bununla birlikte, artık Ana Sayfa düğmesine entegre edilmiş bir de parmak izi tarayıcıda bulunuyor.

Cihazın iki önemli özelliği aslında İşletim sistemi ve pili. Zenfone Pegasus 3S, Android Nougat 7.0 çalıştırıyor ve 5.000 mAh'lik büyük bir pil ile geliyor.

Telefon, 290 $ fiyat etiketine sahip.