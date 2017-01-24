Asus ZenWatch 3 Türkiye'de satışa sunuldu

Tayvanlı teknoloji devi Asus’un yeni akıllı saati ZenWatch 3 Türkiye'de satışa sunuldu. IP67 dayanıklılık sertifikasıyla 30 dakika süre ile 1 metreye kadar suyun altında kalabilen ve 316L paslanmaz çelik kasa ile gelen Asus ZenWatch 3, e-ticaret platformu n11.com’da satışta.

1.39 inç büyüklüğünde ve 400x400 piksel çözünürlüğünde AMOLED dokunmatik ekrana sahip cihazın yonga seti ise Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon Wear 2100 olarak ön plana çıkıyor.

512MB RAM ve dâhili veri kapasitesi de 4GB olarak belirlenen akıllı saat, 341mAh batarya ile geliyor ve ayrıca hızlı şarj desteğine de sahip.

Arama cevaplama ve kameraya erişim konularında kısayol tuşları sunan cihaz, mesajlaşma ve fitness takibi konularında da işlevsellik barındırıyor. Asus ZenWatch 3, 1.599 TL fiyat etiketine sahip.