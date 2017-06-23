Asus'un çift kameralı telefonunun görüntüleri sızdırıldı

Yeni Asus ZenFone 4 serisi, basın görüntüleri öngörülen teknik özellikleri ve fiyat etiketi ile birlikte sızdırıldı. Bu sızdırılan görüntü ve bilgilerin doğruluğundan %100 emin olduğumuzu söylemeyiz. Akıllı telefonun tasarımı heyecan verici veya yenilikçi olmasa da, çift kamerası dışında resimlerin geri kalanı inandırıcı görünüyor.



Galaxy S8, LG G6 ve Essential Phone gibi bu yıl gördüğümüz alışılagelmemiş telefonlar için, Çin ve Tayvan üreticileri, iPhone’a misilleme yapmak zorunda kalmış görünüyor.

Sızdırılmış teknik özellikler sayfasında telefonun orta menzilli bir model olduğunu ve belirli bir fiyat noktasında sunmak için tasarım ve performans oranında eksikler olduğunu belirtti. Asus Pegasus 4A adlı telefon, 5 inç 720p çözünürlüğünde bir ekranla (yaklaşık olarak 1080p ekranların genellikle bütçe cihazlarında görüldüğü göz önüne alındığında düşük) gelecek. MediaTek MT6737V yonga seti, 3GBRAM, 32GB depolama alanı, bir çift 13MP / 8MP arka kamera, 5MP ön kamera, 4100mAh pil ve Android 7.0 Nougat ile birlikte geliyor.



Telefon, 1800 CNY (yaklaşık 263 $) fiyat etiketi ile Çin ya da uluslararası standartlara göre mükemmel bir fiyat değil.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda telefonun sızdırılmış basın görsellerini inceleyebilirsiniz.