ATAK 2 Taarruz Helikopteri'nden ilk görüntü!

Helikopter, ayakta durmaya elverişli geniş kabinli, arkadan rampa kapağı olan ve katlanabilir iniş takımları bulunacak şekilde operasyonel gereksinimler göz önünde bulundurularak tasarlanacak. 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Heli̇kopteri̇, 20'den fazla personel kapasitesine, 170 knot azami hıza ve bin kilometre menzile sahip olacak şekilde donatılacak. Helikopter, gelişmiş teknolojik görev ve uçuş sistemlerini barındıracak.

tarafından paylaşılan konsept tasarımlarda projelere ilişkin bazı bilgilere yer verildi. Buna göre,i'nde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübeyle tamamen milli olarak, yerli imkan ve kabiliyetlerle tasarlanacak.kapsamında geliştirilen alt sistemlerin de kullanılacağı, artırılacak faydalı yük, modern aviyonik sistemler ve düşürülmüş lojistik maliyetiyle yüksek performansa sahip olacak.ile arama-kurtarma ve deniz üstü operasyonlara uygun, askeri konfigürasyona sahip 10 ton sınıfında bir genel maksat helikopterinin geliştirilmesi hedefleniyor.