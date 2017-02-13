Avengers: Infinity War için yeni video (Türkçe altyazılı) Avengers: Infinity War için yeni video yayınlandı. Türkçe altyazı seçeneğinin yer aldığı videoda Avengers: Infinity War filminin setinden görüntüler ve film ile ilgili bazı bilgiler yer alıyor.

Teknoloji Sinema Avengers: Infinity War için yeni video (Türkçe altyazılı) 13/02/2017 12:45 Çizgi roman filmlerinin merakla beklediği Avengers: Infinity War filmi hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Avengers: Infinity War için bu sefer film setinden başrol oyuncuları ile yapılmış röportajları içeren yeni video yayınlandı. Türkçe altyazı seçeneğinin yer aldığı Avengers: Infinity War videosunda, Spider-Man ve Iron Man dikkat çekiyor. İlki 2018 yılında vizyona girecek olan Avengers: Infinity War, iki part halinde olacak. İlk filmde dayak yemesi beklenen süper kahramanların, Avengers: Infinity War Part II'de durumu toplayıp, Marvel evreninin baş düşmanı Thanos'ı yenmeyi başaracak. 67 farklı Marvel karakterinin yer alacağı söylenen Avengers: Infinity War için yayınlanan yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Türkçe altyazı için YouTube üzerinden altyazı seçeneğini açmanız gerektiğini belirtelim.