Avrasya Tüneli’nin müşteri hizmetleri Asseco SEE uzmanlığında çalışıyor

İstanbul’un trafik sorununun çözümüne ilişkin önemli bir yatırım olan Avrasya Tüneli, iki kıtayı deniz altından kara yoluyla bağlıyor. Yolculuk süresini kısaltan, ekonomi, hız, konfor ve çevreye duyarlılık gibi başlıklarda birçok faydanın beklendiği projede LIVE ürünü ise tümleşik bir yapıda müşteri hizmetleri, çağrı ve şikayet yönetimi altyapısında kullanılıyor.

Avrasya Tüneli’nin tümleşik müşteri hizmetleri, çağrı ve şikayet yönetimi süreçlerinde LIVE altyapısı ile hizmet veriyor

Asseco SEE tarafından geliştirilen LIVE çözümü, entegre iletişim merkezi paketi ile müşteri deneyimi yönetimini farklı bir boyuta taşıyor. Çözüm, telefon, faks, SMS, e-posta, görüntülü konuşma, web chat, sosyal medya gibi farklı iletişim kanallarını destekliyor. Müşteri ile kurulan tüm etkileşimler için tek bir havuz, iş akışları desteğiyle entegre CRM, müşteri ihtiyaçlarına uygun özelleştirilebilir modüller, tahsilatlar, kampanyalar ve doğrudan satış gibi özellikleri içerisinde bulunduran LIVE, kurumlara tek bir platformda hem gelişmiş müşteri deneyimi yönetimi hem de entegre iletişim merkezi fonksiyonları sunuyor.

Müşteri deneyimi alanındaki 24 yıllık birikimini Avrasya Tüneli müşteri hizmetleri, çağrı ve şikayet yönetimi süreçleri hizmetine sunduklarını belirten Satış Müdürü Mutlu Akar, “Asseco SEE LIVE ürünü ile ses ve e-mail kanallarının yöneteceği her türlü bildirimi, özel olarak dizayn edilen iş akış modülü üzerinden ilgili departmanlara yönlendirilmesini, tek bir platformda sağlayarak, doğrudan Avrasya Tüneli yönetiminin ihtiyacına uygun çözümüyle avantaj sağlıyoruz.” dedi. Önümüzdeki süreçte devreye alınması planlanan yeni iletişim kanalları için tak ve çalıştır yapısıyla esneklik sağlayan LIVE, müşteri hizmetleri, iş süreçleri, CRM’i tek bir platformda yönetmenize olanak veren tümleşik müşteri deneyimi çözümü olarak benzersiz bir şekilde kurumsal ihtiyaçları karşılıyor.