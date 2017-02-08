Avrupa Birliği, dijitaldeki sınırlamaları kaldırdı!

Avrupa Birliği Komisyonu, bugün sürpriz bir gelişmeye imza attı. Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi, dijital içeriklerde yeni bir düzenleme yapma kararı aldı. Alınan bu karara göre dijital içeriklerdeki sınırlamalar ortadan kaldırılıyor. Peki, dijitaldeki sınırın kaldırılması ne anlama geliyor?

Avrupa Birliği'nin almış olduğu kararda, dijital içeriklerin telif haklarında "taşınabilirlik" ibaresi yer alacak. Taşınabilirlik ibaresi sayesinde Avrupa ülkelerinin her yerinde dijital içeriklere erişim ve kullanım mümkün olacak. Örneğin; AB vatandaşları; Netflix, Pandora, Amazon Prime ve HBO gibi dijital hizmetleri seyahat ettikleri diğer Avrupa ülkelerinde de kullanabilecek.

2018 yılının ilk aylarında yürürlüğe girmesi beklenen bu kararın, dijital içeriklerdeki kısıtlamaları kaldırmakla kalmayıp bir takım handikaplar ile geleceği söyleniyor. Bu karar ile rekabeti önlemek ve şirketlerin kar paylarını düşürmemek adına üyelik fiyatlarının bazı Avrupa ülkelerinde artacağı söyleniyor.