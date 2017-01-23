Avustralya'dan biyometrik teknoloji'ye geçiyor!

Son olarak Avustralya, pasaport yerine biyometrik teknolojisini kullanmayı planladığını duyurdu. 2020 yılından itibaren Avustralya'ya yolculuk yapan uluslararası yolcular pasaporta ihtiyaç duymayacak.

Yapılan duyuruda kağıtların yerine, yolcuları iris yada parmak izi tarayıcıyla tanıyacağı biyometrik teknolojiye geçilecek. Eğer işler planlandığı gibi olursa, Avustralya'ya gidecek olan uluslararası yolcular, sanki yerliymiş gibi rahatça havaalanından ayrılabilecek.

5 yıl içinde ülkedeki tüm havaalanlarında aktif olacak olan sistemin 94 milyon dolara mal olacağı belirtiliyor. Bu arada bu sistemin pilot uygulaması ise ülkenin başkenti Canberra'da, Temmuz ayından itibaren başlayacak.