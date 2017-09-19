Barkodların yerini sesler alıyor!

İnternet çağından daha eski olan radyo ve ses teknolojisi, güvenlik veya komut oluşturmak için kullanılıyor. İngiltere'den bir girişim olan Chirp, ses barkodu platformu. Chirp teknolojisi, sesli barkod oluşturmak için verileri bir dizi sesli veya işitilemez ultrasonik dalgalar ve tonlar halinde kodluyor. Veriler, yayın yoluyla gönderilmeden önce, gönderen bir cihaz üzerinde havada, bir alıcı aygıta veya şifre çözüldüğü aygıt grubuna kodlanıyor.

Hoparlörlü herhangi bir cihaz Chirp yayma yeteneğine sahip olabilir. Netflix'in çizgi filmi yayımlandığında izleyicinin daha önce aldığı kodun bulunduğu oyuncaklar belli müzikleri duyduğunda harekete geçebiliyor. Chirp bazen o kadar masum olmayan işler de yapıyor. Çoğu mikrofonlu ve küçük bir işlemci gücü olan cihazları alıp şifresini çözebiliyor. Aynı zamanda mevcut sesleri de tanıyor ve dinleme cihazlarında istenildiği anda harekete geçmesini tetikliyor.

Wi-Fi veya bluetooth bağlantısının kullanılamadığı durumlarda sihirli bir çözüme dönüşüyor. Radyo iletişiminin ilk günlerinden beri kullanılmış bir teknoloji olduğundan aklınıza bile gelmeyecek ürün ve hizmetlerde kullanılabiliyor. Mevcut bir ses sinyalinin çalışması gerekmezken, verilerle belirlenen yeni bir sinyal üretmek suretiyle kodlanıyor.