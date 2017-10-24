Binali Yıldırım'dan siber güvenlik uzmanı açıklaması!

Bilgi Güvenliği Konferansı sırasında konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, ülkemizdeki yazılımsal ve donanımsal gelişmeler ve siber güvenlikle ilgili açıklamalarda bulundu. Geleceğin bilişimde ve teknolojide olduğunu önemle belirten Başbakan Binali Yıldırım, ülkemizin artık bir bilgi toplumu olduğunu ve bunun ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceğini savundu.

Gelecek 5 Yıl içinde Dünya'da 1.5 Milyar siber güvenlikçiye ihtiyacın olacağını belirten Başbakan Binali Yıldırım, bunu bizim ülkemizdeki nüfus oranına göre ihtiyaç sayısının 30 bin olması gerektiğini belirtti.

ABD'nin 2009 yılında siber savaş komutanlığını kurduktan sonra, İngiltere, Çin, Kuzey Kore ve İsrail gibi ülkelerin de bu konuda ciddi adımlar attığına dikkat çeken Başbakan Binali Yıldırım, İngiltere'de 2012'de yaşanan bir siber saldırının ülkeyi 22 milyar pound gibi bir zarara uğrattığını ve ülkemizde de bu tip önlemler alınmazsa benzer seviyede zarar görebileceğimizin altını çizdi.

Oluşturulacak siber güvenlik biriminin, hazırlığının başladığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, siber güvenlik biriminin oluşturulmasının yanı sıra yazılım ve donanımın dışardan alınmasının önünün kesilmesi ve milli yazılım ile milli donanımın oluşturulmasının da bu işin en önemli adımı olduğunun da farkında olduğunu bildirdi.