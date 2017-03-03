Sistem Alüminyum mobil uygulaması yayınlandı!

Kurumsal mobil uygulama kullanımının hız kazandığı günlerde, her sektörde olduğu gibi, alüminyum üretim sektöründe de olumlu gelişmelere rastlıyoruz. Özellikle teknik uygulama gerektiren alüminyum cephe, pencere sistemleri veya kompozit panel uygulaması gibi işlerde proje uygulayıcıları sık sık teknik kataloglara ihtiyaç duyuyor veya teknik çizimleri kontrol ediyor.

Binlerce farklı kalıpta veya fonksiyonda malzeme uygulayan teknisyenlerin baş ucu kitapçığı olan bu kataloglar, genelde ürün kategorilerine ayrılmış bir şekilde cilt cilt basılıyor. Bu basılı katalogların teknisyen ve mimarlar tarafından devamlı olarak yanlarında bulundurulması da oldukça güç. Sektöründeki bu ihtiyacı doğru değerlendiren Sistem Alüminyum, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki müşterileri için Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile bir mobil uygulama geliştirdi.

Uygulama, oldukça kullanışlı bir ara yüze sahip. Hem App Store, hem de Play Store’dan indirilebilen Sistem Alüminyum Mobil Uygulama, ilk açıldığında kısa bir animasyonla kullanıcıyı karşılıyor. Teknik katalogların yanı sıra menüde şirketin iletişim bilgilerini ve genel bilgileri içeren bölümleri de mevcut.

Kullanıcı uygulamayı cep telefonu veya tablet gibi taşınabilir bir cihaza indirdikten sonra, menüden kataloglar sekmesini tıklayıp, dilediği katalogu cihazına indirebiliyor. Son adım olarak da dilediği zaman, dilediği yerde cihazından teknik kataloglara erişim sağlayabiliyor.

Erdoğan Yılmaz: “Sektörümüzün gelişimi için teknolojik gelişmelerden faydalanmayı sürdüreceğiz.”

Uygulamanın proje uygulayıcı şirketlerin teknik birimlerince kullanılmasını öneren Sistem Alüminyum Mimari Sistemler Satış Müdürü Erdoğan Yılmaz, “Mobil uygulama, bizim öncelik verdiğimiz konulardan bir tanesi. Tüm teknik kataloglarımızın baskısı tamamlandıktan sonra, aynı anda mobil uygulamaya da güncel versiyonlarını yüklüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde ise mobil uygulamanın daha çok kullanıcı tarafından deneyimlenmesi için çalışmalarımızı devam ettirecek, sektörümüzün gelişimi için teknolojik gelişmelerden faydalanmayı sürdüreceğiz. Mobil uygulamamızın kullanıcı sayısı arttıkça daha az katalog basacağız ve böylece daha az kağıt kullanarak çevre korumasına katkıda bulunacağız.” dedi