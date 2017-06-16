Başka bir gün, başka bir iPhone sızıntısı daha ancak, bu seferki biraz daha meşru görünüyor ve yaklaşmakta olan modellerin boyutlarına daha yakından bir göz atmamızı sağlıyor.

Apple’ın bir OLED ekran ile diğer yeni özelliklere sahip iPhone 8 dahil olmak üzere bu sonbaharda üç yeni iPhone modeli tanıtması bekleniyor. Bu üç iPhone modeline ait olduğu iddia edilen kılıf görüntüleri sızdırıldı.

Diğer iki model de muhtemelen iPhone 7s ve 7s Plus olarak piyasaya çıkacak ve tamamen yeni OLED versiyonuna kıyasla daha ince geliştirmelerle gelecek.

Üç iPhone geliyor

Kılıflar, 2017 iPhone serisi hakkında zaten bildiklerimiz hakkında ipuçları veriyor. Örneğin, 3 farklı model olacak ve iPhone 8 dikey çift kamera yapılandırmasıyla mevcut 4.7 inçlik sürüme göre sadece biraz daha büyük olacak.

Hem standart iPhone hem de daha büyük Plus modelleri, bu sızıntı tarafından önerilen tasarım açısından kayda değer bir değişiklik olmaksızın, mevcut modellerle aynı büyüklükte görünüyor. Öte yandan, daha önce söylentiler, Apple 7s Plus'da kablosuz şarj sunabileceğini belirtti ancak tasarım çoğunlukla aynı kalacak.

iPhone 8'in kılıflarından birisi tipik bir SIM tepsisinin boyutuna sahip görünen bir yan kesik ile birlikte geliyor, ancak bu kılfta bir SIM kilitlemesine gerek duymuyor. SIM karta kolayca erişmek için bir SIM kesimi oluşturulmuş olabilir.

Öte yandan daha olası olmayan üçüncü bir senaryo var, bu kesme aslında Apple'ın ekranın altına veya arkasına bir parmak izi tarayıcıyı yerleştireceği söyleniyor ve güç düğmesi yeni iPhone'un için oluşturulmuş olabilir.

Boyutlar ilerledikçe, yeni OLED iPhone’un mevcut standart iPhone'dan biraz daha büyük olacak ancak, dar çerçeve sayesinde çok daha geniş bir ekrana sahip olacak.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda sızdırılmış görselleri inceleyebilirsiniz.