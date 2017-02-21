Batman: Arkham City'nin yeni dünya rekoru bir Türk'e ait!

Batman: Arkham serisini herkes bilir. Çoğu kişi tarafından gelmiş geçmiş en iyi Batman ve süper kahraman oyun serisi olarak görülür. Bu serinin oyunlarından biri olan Batman: Arkham City'nin 2011 yılında çıkmış olmasına rağmen hala hatırı sayılır bir oyuncu kitlesine sahip.

Bunlarda biri olan thefunder1 adlı bir Türk YouTube kullanıcısı Batman: Arkham City'nin zorlu Wayne Manor Challange görevini 26.83 saniyede tamamlayarak dünya rekorunu kırdı. Videoyu izleyince oyunun aslında yaptığı işin nasıl bir refleks ve el çabukluğu gerektirdiğini anlıyor, bir helal olsun da siz diyorsunuz ister istemez.

Bu rekor için aynı bölümü kaç kere tekrar etti ve kaç gününü aldı büyük bir merak konusu. Kendisini bu başarısından dolayı tebrik ediyoruz. Aşağıdan ilgili videoyu izleyebilirsiniz.