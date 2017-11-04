Batman Arkham'ın yapımcısından Superman oyunu geliyor!

Batman Arkham serisi şüphesizki en iyi süper kahraman temalı oyun. Batman Arkham Asylum ile başlayan maceramız Batman: Arkham Knight ile sona ermişti. İşte bu oyundan sonra gözler tabi ki firmanın duyuracağı yeni oyuna çevrilmiş durumda.

Aslında Superman oyunu için uzun süredir dedikodular devam ediyor ve Rocksteady Games'in bir süredir bu oyun üzerinde çalıştığına dair haberler geliyordu.

Son olarak doğrulanmasa da birkaç ay önce yine benzer bir haber ile karşılaşmıştık. Gelen haberlere göre oyun sektörünün duyurularıyla öne çıkan dergilerinden biri olan Game Informer, önümüzdeki hafta yeni kapağını gösterecek ve bu kapakta yeni bir oyun karşımıza çıkacak.

Yine aynı habere göre bu oyunun Rocksteady Games imzasını taşıyan Superman oyunu olacağı söyleniyor. Dedikodulara göre de bu duyuru Pazartesi günü gerçekleşecek. Game Informer dergisi Arkham Origins'in duyurusunu da gerçekleştirmişti.