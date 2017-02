Battlefield 1'de Fransız Ordusu savaşa katılıyor!

EA, I. Dünya Savaşı'nı konu alan FPS türündeki oyunu Battlefield 1 için bugün ilk genişleme paketi olan They Shall Not Pass'ı duyurdu. They Shall Not Pass DLC paketi ile Battlefield 1'e Fransız Ordusu ekleniyor. Battlefield 1 They Shall Not Pass DLC ile oyuna ayrıca yeni haritalar ve oyun modları da ekleniyor.

Battlefield 1 They Shall Not Pass DLC ile gelen yenilikler

Yeni Harita: Verdun Tepeleri

Burada düşmanı yenmeye çalışacaksınız. Verdun’un dev tahkimatlarına karşı zorlu bir muharebe bu. Topçu ateşinin hiç durmadığı, gıdım gıdım ilerlenen bir mücadele. Bu demirci fırınında Şeytanın Örsü, en cesur savaşçıları bile tüketen bir güçle iniyor insanlığın üstüne.

Yeni Harita: Vaux Kalesi

Dünya Savaşı’nda ilk büyük kale içi çatışması, Vaux Kalesi’nin karanlık yeraltı koridorlarında yaşandı. Karanlık galerilerden ve nemli taş koridorlardan oluşan bu labirentte Fransızlar ve Almanlar el bombaları, tabancalar, süngüler ve alev makineleriyle kıyasıya savaşıyor.

Yeni Harita: Soissons

Dünya Savaşı’nın en büyük tank taarruzlarından birinde yer alın. 10. Fransız Ordusu, güçlü Saint Chamond tanklarını kullanarak Soissons’u geri almak için harekete geçiyor. Sıcak bir yaz günü, sabah saatlerinde uçaklar, tanklar ve piyadeler Fransa’nın güzel kırlarında birbirlerine giriyor. Savaşın sesi gök gürültüsünü bile bastırıyor.

Yeni Harita: Kırılma

Aisne nehri üzerindeki önemli köprüleri ele geçirmek zorunda olan Fransızlar, önceki tank muharebelerinden kalan paslı enkazın gelinciklerle örtüldüğü savaş meydanlarında buluyorlar kendilerini bir kez daha. Sakin görünse de bu çelik labirent, pusuya yatmak isteyenler için mükemmel bir yer. Fontenoy’da güneş batarken çatışma başlıyor.

Yeni oyun modu: Cephe Hattı

Her iki takım da aynı anda aynı bayrağı ele geçirmeye çalışıyor ve hedef ele geçirildikten sonra aynı mücadele bu sefer başka bir bayrak için yapılıyor. Düşman karargahını ele geçirdiğinizdeyse oyun Akın tarzına dönüyor ve telgraf direklerini savunmaya ya da onlara saldırmaya çalışıyorsunuz.

Yeni silahlar

They Shall Not Pass ile cephaneliğinize yepyeni silahlar ekleyin. Ribeyrolles 1918, RSC 1917, Lebel Model 1886, Chauchat, Sjögren Inertial ve MLE 1903 Extended ile tanışın. Dişli Sopa, Çivili Bıçak ve Siper Çiçeği gibi yeni silahlarla vahşet dolu yakın muharebenin fizikselliğini yaşayın.