Battlefield 1 Kış Güncellemesi yayınlandı

Battlefield 1 oyuncularının merakla beklediği Kış Güncellemesi, bugün PC, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcılarının beğenisine sunuldu. Yaklaşık olarak 5 GB boyutundaki Battlefield 1 Kış Güncellemesi ile oyundaki neredeyse tüm sorunlar gideriliyor.

Araç kullanımı, yapay zeka ve oynanış bölümünde yapılan iyileştirmelerin listesi saymakla bitmiyor. Kış Güncellemesi ile sürüm 1.06'ya yükselen Battlefield 1'e ilerleyen aylarda hikaye DLC'sinin gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor. Osmanlı'nın da yer aldığı BF1, 1. Dünya Savaşı'nı yaşamak isteyenler için bulunmaz bir nimet.

Battlefield 1 Kış Güncellemesi ile gelen yenilikler

Vasıtalar

Hasar alma ve hasar onarımı görsellerinde vasıtaların bazı parçaları 1p kameralarında yanlış gösteriliyordu. Bu hata düzeltildi.

Sürücü 3p kamera kullandığında diğer oyuncular, tank sürücüsünün silah görsellerini düzgün göremiyordu. Bu hata düzeltildi.

Ağır Tankın ateş ederken mini haritada görülmemesi sorunu giderildi.

Vasıtalardaki gaz yeteneklerinin bekleme süresi, kısalan gaz süresine uyum sağlamak için 30-32 saniyeden 25 saniyeye kısaltıldı.

Bir takımın kullanamaması gerekirken birden fazla tankı kullanabilmesine neden olan sorun giderildi.

Yapay Zeka

Arapçada mevcut savaş tahvili sayısıyla Savaş Tahvili sembolü üst üste biniyordu. Bu hata düzeltildi.

Ekstrem modda konuşlanma ekranında öldürme kaydı görülebiliyordu. Bu hata düzeltildi.

Bazı öldürme türlerinde oyuncunun ad etiketi öldürme kaydında görüntülenmiyordu. Bu hata düzeltildi.

Çapraz işaretinin silikleşerek kaybolması mantığı ve nişangahtan bakış arayüzü iyileştirildi.

Büyütme teriminin İngilizce yazılışı hatalıydı. Bu hata düzeltildi.

Kit rütbesi ilerleme durumunu gösteren çubuk artık en üst rütbeye çıkıldığında görünmez olacak.

Vasıtaların seçim sürecinin daha adil olması adına, tur öncesi geri sayımındayken artık vasıta seçimi yapılamayacak.

Manga üyeleri ateş altındayken %100 otomatik yeniden seçim yapılmaması adına, geçersiz konuşlanma noktalarının yeniden seçilmesi süresi 3 saniyeden 10 saniyeye çıkarıldı.

Savaş tahvili miktarı arayüz kapsayıcısıyla üst üste binebiliyordu. Bu hata düzeltildi.

XP takviyesi arayüz kapsayıcısıyla üst üste binebiliyordu. Bu hata düzeltildi.

Oyuncular çok ilerlemiş, hatta bitmek üzere olan, bir Operasyona katılabiliyordu. Bu hata düzeltildi.

Menü sisteminin performansı artırıldı.

Arkadaş listesi tasarımı değiştirildi.

Oyuncular artık varsayılan olarak ilk madalyayı takip edecek.

RSP sunucu bilgisinde artık sunucu sahibi görülecek.

Sunucu tarayıcısında sıradan sunucular artık RSP sunucularının altında sıralanacak.

...-menüsüne sunucu bilgisi eklendi.

Bir sunucuya katıldığınızda sunucuya katılma animasyonu iki kez oynuyordu. Bu hata düzeltildi.

Sunucuya katılamadığınız zaman ekran takılı kalıyordu. Bu hata düzeltildi.

Takip edilen madalya işaretlenmiyordu. Bu hata düzeltildi.

Oyuncular tur sonunda işaretlenmiş metni göremiyordu. Bu hata düzeltildi.

Oyuncular Hızlı Karşılaşma modları arasında geçerken “Eşleştirme başarısız oldu” uyarısını alıyordu. Bu hata düzeltildi.

Grup üyelerine grup merkezinden bilgi gitmiyordu. Bu hata düzeltildi.

Güncel istatistikleri görebilmek için silah sayfasına yeniden girmek gerekiyordu. Bu hata düzeltildi.

6’dan fazla oyunculu grup oyun daveti üzerinden oyunu açtığınızda, iletişim merkezini (comcenter) kullanarak gruba davet gönderemiyordunuz. Bu hata düzeltildi.

Kişiselleştirilmiş öneri kartlarındaki animasyon sorunu giderildi.

Kişiselleştirilmiş öneri kartlarının ekranda kalması sorunu giderildi.

Kullanıcı bağlam menüsüne ilk kez tıkladığında bağlam menüsünün hizası kayıyordu. Bu hata düzeltildi.

Vasıta sekmesinde hizmet nişanlı bir vasıta seçildiğinde işaretleme yok oluyordu. Bu hata düzeltildi.

Yükleme ekranında “Hurdan yok” uyarısı varken “Eşleştirme Başarısız Oldu” uyarısını kapatmak istediğinizde ekran takılıyordu. Bu hata düzeltildi.

Konsolda “R”yi kullanarak iletişim merkezinde gezinmek mümkündü. Bu hata düzeltildi.

Sekmeler arasında hızlı geçildiğinde tur sonu geri sayımı duruyordu. Bu hata düzeltildi.

Öneri kartları listesinde fare tekeriyle kaydırma çalışmıyordu. Bu hata düzeltildi.

Yön düğmesi aşırı kullanıldığında içerikler menüde oradan oraya hareket ediyordu. Bu hata düzeltildi.

Xbox’ın oyuncu sekmesinden oyun oturumuna katılmaya çalışan oyuncular oynamanın mümkün olmadığı bir oturuma giriyordu. Bu hata düzeltildi.

Envanterdeki kaplamalar incelenemiyordu. Bu hata düzeltildi.

Standart Battlepack’in gerçek parayla fiyatı bazen görüntülenmiyordu. Bu hata düzeltildi.

Arayüzle ilişkili 7 çökme hatası düzeltildi.

Çok sayıda yerelleştirme hatası düzeltildi.

Harita ayarlamaları

Masa imha edildikten sonra havada asılı kalan parçalar oluyordu. Bu hata düzeltildi.

Oyuncuların masaya takılmasına neden olan hata düzeltildi.

Oyuncular artık yel değirmeni iç mekan görselinden dışarı çıkmış görünmeyecek.

El bombaları ve dinamitler artık yel değirmeni balkonunun zemininden geçip gitmeyecek.

Uzun ahşap çitlerdeki titreme efekti kaldırıldı.

Uzun ahşap çit parçaları arasındaki imha görseli düzeltildi.

Süveyş’teki Fetih doğuş noktaları düzeltildi. Bu noktalardan biri bir seviye üste taşınarak yer altında doğma engellendi. Bir diğerinde ise ağaç üstünde doğuluyordu. Bu hata da düzeltildi.

Su altı seslerinin karada da duyulması hatası düzeltildi.

Argonne Ormanı’nda haritanın üstüne çıkabiliyordunuz. Bu hata düzeltildi.

Fetih Süveyş’te belirtilen eylemi gerçekleştirmenize ya da behemottan çıkmanıza rağmen trenin gelişiyle ilgili verilen İpucu Satırı ekrandan kaybolmuyordu. Bu hata düzeltildi.

Silahlar

İlgili koltukta izleyici varken, hangi silahın kullanıldığına bağlı olarak, yan silahların örgüsü 3p izleyicileri tarafından görülemiyordu. Bu hata düzeltildi.

Yerden herhangi bir silah kiti alındığında "Tankghewehr 1918" Elit silahının cephanesi yenileniyordu. Bu hata düzeltildi.

Süngü hücumu öldürmeleri karşılığında artık gerektiği gibi hizmet nişanları verilecek.

Martini-Henry’de K Mermileri kullanırken mantık dışı şeyler oluyordu. Bu hata düzeltildi.

Martini-Henry’nin 30-80 metre arası hasarı biraz artırıldı.

Tesirli bombaların hasarı 80’den 72"’ye düşürüldü.

Aydınlatma fişeklerinde eksik olan kademeli doldurma eklendi.

Selbstlader 1906 ve GasserM1870 son mermi atışı animasyonları düzeltildi.

Gasser’ın doldurulması sırasında silindir içi mermi dönüşü düzeltildi.

Ateş ve doldurma sırasında çok sayıda otomatik tabancanın sürgü hareketi düzeltildi.

Doldurma sırasında Mars tabancasında horozun durduğu yer düzeltildi.

Auto Revolver doldurma sırasında kesinti kademeleri ve hızlı doldurma aparatının görünürlüğü düzeltildi.

Mle 1903, Pieper Karabina ve 1903 Deneysel’de ADS ateş animasyonundaki geri tepme görseli kaldırıldı.

Mle 1903’te kademeli doldurmayla ilgili sorun giderildi.

Frommer Stop Auto şarjör kapasitesi hatalı bir şekilde 14+1 idi. 15+1 olarak düzeltildi.

Pompalılarda çömelmiş pozisyonda nişansız ateş edildiğinde dağılma hareketindeki hatalar düzeltildi.

Revolver No 3 doldurulurken çıkan ses, yeni animasyonla senkronize olacak şekilde ayarlandı. ADS ateş animasyonuna horoz kurma eklendi.

Luger1906 doldurulurken çıkan ses, yeni animasyonla senkronize olacak şekilde ayarlandı.

Automatico M1918 için bazen yanlış ad kullanılıyordu (birkaç yerde Modello 1918 olarak geçiyordu). Bu hata düzeltildi.

Tankgewehr artık tek seferde 4 mermi ikmali yapıyor.

Russian 1895 Siper ve At için hasar azalması yavaşlatılarak 2 isabetle öldürme menzilleri biraz iyileştirildi.

Gasser doldurulurken çıkan ses, yeni animasyonla senkronize olacak şekilde ayarlandı. Mevzilen ve Mevziden Çık komutlarında animasyonla senkronizasyon için horoz kurma eklendi.

İzleyici

Kale toplarındaki oyuncuları 3P’den izleyen ya da sürücü yakınlaştırma yaparken topçu kamyonu sürücüsünü 3P’den izleyen izleyiciler 1P katmanı görüyordu. İzleyici modundadaki bu hata düzeltildi.

İzlenen oyuncunun oyuncu kartını görebilmeyi sağlayan yeni bir düğme İzleyici moduna eklendi.

PS4/Xbox One İzleyici modlarındaki görünümlere düğme etiketleri eklendi.

Sürgü takma sesi izleyici istemcilerindeki herhangi bir askerden çıkabiliyordu. Artık bu ses sadece izlenen askerlerden çıkacak.

İzleyici modu Serbest Kamera ya da Üstten görünümlerindeyken seslendirici konuşmasını kapatmak için fazladan bir “tarafsız takım değil” kontrolü eklendi.

Serbest kamera/üstten görünümündeki izleyicilerin duymaması için İşitme Kaybı Mikseri, Düşük Can Mikseri, Gaz Bastırma Mikserinin ses çıkışına kontrol eklendi.

İzleyicinin oyuncu görünümüne girmesi durumunda Düşük Can ve Gaz Bastırma efektlerinin/ses mikserlerinin açılması/ses vermesi için ekstra kontrol eklendi.

Ele geçirme seslendirici konuşması, serbest kamera ve üstten görünümündeki izleyiciler için çalınmayacak.

EOR öncesi müziğinin izleyiciler tarafından duyulamaması sorunu giderildi (tüm oyun modlarında).

İzleyiciler Fetih / İşlemler / Üstün modlarda "Hedef Geri" seslerini duymamaları için kontrol eklendi.

Bozuk olan İşaret Fişeği ateşlenmesi görüntü efektleri tüm kamera modlarında düzeltildi.

Trendeki bir oyuncuyu üçüncü şahıs ya da yönetmen gözünden izlerken trenin bazı kısımları kayboluyordu. Bu hata düzeltildi.

Giant’ın Gölgesi’nde İzleyici sınırları uçak sınırlarıyla aynı hale getirildi.

Oyuncu görünümü modu ekranın tepesindeki son pozisyonuna gelmeden görünümden çıkılması halinde izleyici görüşünde behemot simgesinin ekranın ortasında kalması hatası düzeltildi.

“Oyuncu özetlerini göster”/Manga Sabitlemesi seçeneği oyuncudan oyuncuya geçilirken çalışmıyordu. Bu hata düzeltildi.

Oyuncu numaralı serbest kameraları seçemiyor, yalnızca üstten kameradan görebiliyordu. Bu hata düzeltildi.

İzleyici olarak girildiğinde yükleme ekranında Battlepack’ler ve Madalyalar görünüyordu. Bu hata düzeltildi.

Konsollardaki iletişim merkezinde arkadaşına seyirci olarak katıl seçeneği çıkmıyordu. Bu hata düzeltildi.

Oynanış

Süvari kurbanı olma deneyimi iyileştirildi. Artık kılıç kullanan bir süvari tarafından metrelerce uzaktan öldürülemeyeceksiniz.

Elit Kitlerinde fazla uzun can yenileme gecikmeleri oluyor ve çok fazla bomba bulunuyordu. Bu hatalar düzeltildi.

Bastırmanın erken gerçekleşmemesi için bastırma efektlerinin eşik değeri artırıldı.

Gaz süresi 22 saniyeden 15 saniyeye düşürüldü.

Bastırma efektleri ve düşük can görselleri ayarlandı.

Akın’da müdafaacılar düşman koordinatlarını göndermek için telgrafla etkileşime girdiğinde seslendirme hatalıydı. Bu hata düzeltildi.

Kontroller

PC’ye özel tuş bağlamalar Behemotlar için doğru eşleşmiyordu. Bu hata düzeltildi.

Ağ

Ping değeri yüksek oyuncuların güncelleştirmeler kaçırıldığında maksimum yer değiştirme oranı düşürüldü.

Kare sıçramaları sonrasında iyi bağlantılarda dışdeğerleme aşırı zaman alıyordu. Bu hata düzeltildi.

Özel oyun

Behemotu açmak/kapatmak için özel oyun ayarı eklendi.

Yalnızca Manga Lideri Üzerinde Doğmayı açmak/kapatmak için özel oyun ayarı eklendi.