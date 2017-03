Battlefield 1 kısa bir süre ücretsiz olacak!

Geçtiğimiz ay They Shall Not Pass adını verdikleri yeni Battlefield 1 DLC paketininin Mart ayında sunulacağını açıklanmıştı. Bugün ise 3 yeni genişleme paketinin geleceğini ve önümüzdeki haftasonu için oyunun Xbox One ve PC oyuncularına ücretsiz olarak sunulacağını duyurdu.

Xbox One ve PC oyuncuları, 3-5 Mart tarihleri arasında oyunun Singleplayer ve Multiplayer modunu ücretsiz olarak deneyebilecekler. Xbox One oyuncuları, oyunu ücretsiz oynamaları için Xbox Live Gold üyeliğine sahip olmalılar. Xbox Live Gold üyeleri, ücretsiz oyun günleri içerisinde Battlefield 1'i indirebilecekler. PC oyuncuları ise Battlefield 1 Origin açık denemesi dahilinde oyunu indirebilecekler.

Xbox One sahibi oyuncular, oyunun tüm modlarını ücretsiz oynayabilecekler ancak PC sahibi oyuncular singleplayer modundaki savaş hikayeleri kısmının ilk ikisini ve multiplayer modunda da 5 haritadaki 4 modu oynayabilecek. Oyun, 3 Mart akşamı TSİ 20.00'dan 6 Mart akşamı TSİ 22.00'a kadar indirilmeye ve ücretsiz oynamaya açık olacak.

Yeni genişleme paketlerinden de bahsetmeden olmaz tabiki. Sunulacakları tarihler hakkında henüz bilgi yok ancak bazı bilgiler var.

In the Name of the Tsar - Oyuncular, karlı araziler ile çevrilmiş Rus askerlerini oynayacaklar.

Turning Tides - Deniz savaşları üzerine yoğunlaşılacak bölüme Gelibolu Savaşı da dahil.