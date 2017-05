Battlefield 1'e kadın asker güncellemesi!

Piyasaya sürüldüğü ilk günden bu beri büyük beğeni toplayan Battlefield 1, kısa bir süre sonra yeni bir DLC'ye kavuşacak. In the Name of the Tsar adlı paketin odak noktası Rus ordusu olacak. Rus ordusu dışında dört yeni harita da barındıracak olan paket, Rus savaş araçlarına, askerlerine ve silahlarına da sahip olacak.

EA'ın yeni DLC'si hakkında en dikkat çeken detaysa, Rus Birliği taburu, I. Dünya Savaşı'nda adını duyurmayı başaran Women's Battalion of Death olarak karşımıza çıkacak. EA, bu hamlesi ile I. Dünya Savaşı'nın çok fazla bilinmeyen yönlerine dikkat çekmeye devam edecek.

Women's Battalion of Death, savaş esnasında Rus Geçici Hükümeti'ne moral ve destek verme amacı ile 1917 yılında kurulmuştu. Kurulan taburların çoğu, Almanya ile savaşmak için cephelere gönderildi. Söz konusu tabur dahilinde savaşmış kadınlarının sayısının birkaç bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Tabii bu, Battlefield 1'den gelen, ilk dikkat çekici girişim değil. Aynı zamanda oyun, ilk kez Afrikan-Amerikanlıların bulunduğu Harlem Hellfighters taburunun hikayesini de konu almış ayrıca Nothing is Written bölümünde oynanabilir durumda bir de kadın direnişçi sunmuştu. Bu genişleme paketinin ağustos ayında sunulması bekleniyor.