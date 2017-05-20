Bedavaya Mount & Blade sahibi olablirsiniz!

Eski oyunları yayınlamasının yanı sıra çoğu oyunu DRM-free olarak satışa çıkarmasıyla ünlenen GOG, Mount & Blade serisinde yaptığı indirimler şerefine ilk oyunu ücretsiz olarak verme kararı aldı. Mount & Blade'i bilmeyen yoktur. Dünyaca ünlü Türk yapımı oyunun yenisi çıkmak üzere.

Normalde 15 TL olan oyun, indirimler sayesinde ücretsiz, ilk oyunu edinmek isteyenlerin yarın akşama kadar Mount & Blade'i hesaplarına yükleyebileceklerini de belirtelim. Tüm bunlarla birlikte Mount & Blade için çıkmış bütün oyun ve DLC'lere de %75 indirim de yapan GOG, hala almadıysanız bütün seriyi çok ucuza edinmenize de yardımcı oluyor.

Bu adresten bütün indirimleri görebilirsiniz. Aynı zamanda sitenin ana sayfasına giderek, diğer indirimlerden de haberdar olabilirsiniz.