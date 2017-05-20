Bedavaya Mount & Blade sahibi olablirsiniz!

Eski oyunları yayınlamasının yanı sıra çoğu oyunu DRM-free olarak satışa çıkarmasıyla ünlenen GOG, Mount & Blade serisinde yaptığı indirimler şerefine ilk oyunu ücretsiz olarak verme kararı aldı. Mount & Blade'i bilmeyen yoktur. Dünyaca ünlü Türk yapımı oyunun yenisi çıkmak üzere.
Teknoloji için 100 milyar dolarlık fon!
Normalde 15 TL olan oyun, indirimler sayesinde ücretsiz, ilk oyunu edinmek isteyenlerin yarın akşama kadar Mount & Blade'i hesaplarına yükleyebileceklerini de belirtelim. Tüm bunlarla birlikte Mount & Blade için çıkmış bütün oyun ve DLC'lere de %75 indirim de yapan GOG, hala almadıysanız bütün seriyi çok ucuza edinmenize de yardımcı oluyor.
Bu adresten bütün indirimleri görebilirsiniz. Aynı zamanda sitenin ana sayfasına giderek, diğer indirimlerden de haberdar olabilirsiniz.
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