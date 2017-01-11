Beklentileri karşılayamayan oyunlar!

Video oyun endüstrisi büyük yayıncılar ve geliştiricilerle dolup taşan milyarlarca dolarlık bir endüstri. Günümüzde oyunlar, bütçe ve promosyonlar söz konusu olduğunda bir Hollywood filminden geri kalmıyor. Genellikle yayıncılar sürekli yeni bir projeyi duyuruyor ve oyunculara gerçekten devrimci ya da alanında tek olacağına dair ikna edici vaatlerde bulunuyorlar.

Ancak sahte vaatler yüzünden birçok oyun oyunseverler için korkulu bir rüya haline geldi ve kendilerine vaat edildiği gibi görünmeyen bir oyun için para ödediler.

Watch Dogs

Gerçek oyunun, gösteriş yapmak için yayınlanan fragmanlara hiç benzemediğinden bu oyunun bu listede olacağını tahmin etmiş olabilirsiniz. Oyuncular, çok heyecanlıydı, çünkü bu, dünyaya hack yapabileceğiniz benzersiz bir oyundu. Oyunun yayınlanmasından sonra oyuncular, fragmandaki müthiş grafikler gerçek oyunda yer almadığını ve fragmanlarda görülen eylemin oyunda sunulanla aynı olmadığını fark etti. Oyun yine de iyi bir pazarlama taktiğiyle güzel bir gelir sağlamış olacak ki 2nci oyunu geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu.