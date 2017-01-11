Beklentileri karşılayamayan oyunlar!

Son zamanların en heyecanla beklenen ancak hayal kırıklığıyla sonuçlanan bir çok oyunundan en büyük hayal kırıklığı yaratan oyunları sizin için bu başlık altında topladık.

11/01/2017 20:00

Video oyun endüstrisi büyük yayıncılar ve geliştiricilerle dolup taşan milyarlarca dolarlık bir endüstri. Günümüzde oyunlar, bütçe ve promosyonlar söz konusu olduğunda bir Hollywood filminden geri kalmıyor. Genellikle yayıncılar sürekli yeni bir projeyi duyuruyor ve oyunculara gerçekten devrimci ya da alanında tek olacağına dair ikna edici vaatlerde bulunuyorlar.

Ancak sahte vaatler yüzünden birçok oyun oyunseverler için korkulu bir rüya haline geldi ve kendilerine vaat edildiği gibi görünmeyen bir oyun için para ödediler.

Watch Dogs

 1484138048_2fe30542cfe6cabe85a192e5641f8719large-e1460171085721.jpeg

Gerçek oyunun, gösteriş yapmak için yayınlanan fragmanlara hiç benzemediğinden bu oyunun bu listede olacağını tahmin etmiş olabilirsiniz. Oyuncular, çok heyecanlıydı, çünkü bu, dünyaya hack yapabileceğiniz benzersiz bir oyundu. Oyunun yayınlanmasından sonra oyuncular, fragmandaki müthiş grafikler gerçek oyunda yer almadığını ve fragmanlarda görülen eylemin oyunda sunulanla aynı olmadığını fark etti. Oyun yine de iyi bir pazarlama taktiğiyle güzel bir gelir sağlamış olacak ki 2nci oyunu geçtiğimiz günlerde satışa sunuldu.

    Yazar: Berk İşçimen

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER