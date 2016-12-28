Bembeyaz iPhone 7 görüntülendi!

Apple, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile siyah ve simsiyah renk seçeneklerini portföyüne eklemişti. Oldukça beğeni toplayan siyah ve simsiyah renk seçeneklerine ilaveten Jet White yani bembeyaz ve kırmızı renk seçeneklerinin ekleneceği uzun bir süredir konuşuluyordu.

Bugün ise sızıntıları ile bilinen Sonny Dickson bembeyaz iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'ın resmen göründüğü bir video yayınladı. Bu videoda simsiyah modelinde olduğu gibi bembeyaz modelinin de arka yüzeyi parlak bir yapıda olduğu açıkça görünüyor.

Ancak Apple'ın henüz böyle bir planının olup olmadığı bilinmiyor. Videodaki görseller dummy olma ihtimali çok yüksek. Eğer Apple bembeyaz iPhone 7 modelini satışa sunacaksa, Mart ayında düzenlenecek olan Apple etkinliğinde yeni renk seçeneği resmen tanıtılacaktır.