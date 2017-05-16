Berber temalı iPhone 7 Plus reklamı

Apple, iPhone 7 Plus'ın kamera özelliğini ön plana çıkarmak için berber temalı yeni reklam filmini yayınladı.

16/05/2017 16:00

Apple, son dönemdeki iPhone 7 Plus satışlarından memnun olmamış olacak ki, telefonun kamera özelliklerini ön plana çıkaran reklam filmlerine ağırlık vermeye başladı. Son reklamlarında sürekli iPhone 7 Plus'ın çift kamerasının neler yaptığını anlatan Apple, bu reklamlarına bir yenisini daha ekledi.

iPhone 7 Plus'ın çift kamerası bildiğiniz gibi portre modu için kullanılıyor. Arkaplana bokeh efekti ekleyerek gündüz çekimlerinde gerçekten de başarılı işler çıkaran iPhone 7 Plus, bu sefer bir berber dükkanına konuk oluyor. Oldukça hoş hazırlanan bu reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Yazar: Ender Öztürk

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