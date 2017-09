Bethesda'dan yeni oyun müjdesi!

Ünlü oyun yapım ve dağıtım şirketi Bethesda, Wolfenstein: The New Colossus, The Evil Within 2, Dishonored: Death of the Outsider, Quake Champions, Doom VFR ve Fallout 4 VR gibi oyunlarla 2017 yılının en iddialı isimlerinden. Ancak hepsi bu değil. Gelen bilgiler, bu sene bitmeden bir oyunun daha satışa sunulacağını işaret ediyor.

Bethesda'nın pazarlamadan sorumlu üst düzey yöneticisi Pete Hines, bir röportajda şunları dile getirdi: Şuan birçok proje üzerinde çalışıyoruz. Hatta bu sene içinde çıkaracağımız bir oyun daha var ve bu oyundan henüz kimseye söz etmedik, ama göstermemiz uzun sürmeyecek.

Oyun severler tabii ki bu açıklamayla heyecanlandı, ancak bu oyunun büyük bir oyun olmadığı tahmin ediliyor. Çünkü hali hazırda duyurulan birçok önemli proje zaten var. Önceki açıklamalardan yola çıkacak olursak, bunun yeni bir mobil oyun veya ücretsiz olarak oynanabilen bir online oyun olması muhtemel.