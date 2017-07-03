Beyaz iPhone 8'i gördünüz mü?

Gelecekteki telefonların tasarımını hayal eden grafik sanatçıları söz konusu olduğunda, Martin Hajek bu konuda oldukça etkili bir isim. Tasarımları genellikle 3B oluşturma ustalığı bakımından değil, gelecekteki bir telefonla ilgili söylentileri ve sızıntıları en akla uygun şekilde ortaya koyduğu için de bunu söyleyebiliriz.

Özellikle iPhone'ları görselleştirme konusunda usta olan Martin Hajek, bu kez beyaz bir iPhone 8'i hayal etmenin ağır görevini üstlendi. Şimdiye kadar gördüğümüz bir çok resim, siyah iPhone 8 konseptinden oluşuyordu ve dolayısıyla bir de beyaz renkli iPhone 8 çizmek gerekiyordu.

Şimdiye kadar gelen söylenti ve sızıntılara dayalı tasarlanan beyaz iPhone 8’i aşağıda ve sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.