Beyaz PlayStation 4 Slim satışa sunuluyor!

Konsol sektöründe sebebini anlayamadığımız bir nedenden dolayı beyaz renk seçenekleri her zaman daha sonra sunuluyor. PlayStation 2'den bu zamana beyaz renk seçeneğini sonra ekleyen Sony, şimdi de beyaz PlayStation 4 Slim modelini duyurdu.

Hatırlayacağınız üzere Xbox One S, renk politikasının tersini uygulayarak ilk olarak beyaz rengi satışa sunmuştu. Microsoft'un ardından Sony de, PS4'ün daha ince modeli olan PlayStation 4 Slim'in beyaz rengini çok yakında satışa sunacak.

24 Ocak tarihinde 299 Euro fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak olan beyaz PS4 Slim, yine rengine uygun olarak beyaz DualShock 4 ile gelecek.

PlayStation 4 Slim'in beyaz rengini yakından görüntülemek için lütfen sayfa değiştiriniz.