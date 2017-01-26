Beyaz renkli Nokia 6 Çin dışında satışa sunuluyor

Çin’de satışa sunulan Nokia 6, satışa sunulduğundan itibaren stokları tüketti. İlk flaş satışın ardından bugün tekrar satışa sunulacak olan Nokia 6, öncesinde 1.4 milyon adet ön sipariş aldı.

Ne yazık ki, bugüne kadar kaç tane Nokia 6 ünitesinin satıldığını bilmiyoruz, çünkü HMD Global henüz herhangi bir sayı açıklamadı. Yine de, iyi haber şu ki akıllı telefon büyük olasılıkla çok yakında Çin dışında satışa sunulacak. Görünüşe göre, Filipinler'deki önemli bir perakende şirketi 26 Şubat'tan itibaren Nokia 6'yı satacak. Ayrıca, Lazada Filipinler, bu ayın başlarında akıllı telefonun resmi lansmanında görmediğimiz beyaz Nokia 6 adet stokunu elde etmeyi başardı.

Lazada ucuza satmayacağından, bu telefona sahip olmak isteyenler kesinlikle biraz taviz vermek zorunda kalacaklar. Çin perakendeci JD.com sunuyor Nokia 6’yı 245 $’a satışa sunmuş olsa da, telefonun Filipinler'de en az 370 $ etiket fiyatı olması bekleniyor.

Telefon şimdilik stokta yok gibi görünüyor ancak, perakendeci yarın satışına başlayacağını iddia ediyor.