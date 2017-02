Beyerdynamic Custom One Pro Plus inceleme

Kulaklık sektöründe Alman panzeri olan nitelendirdiğimiz Beyerdynamic firması, kafaüstü kulaklık deneyimini Custom One Pro Plus modeli ile üst seviyelere çıkarıyor. Ayarlanabilir bass seviyesinin yer aldığı Beyerdynamic Custom One Pro Plus inceleme yazımızda, kulaklığın hem teknik özelliklerine hem de deneyimlerimize yer veriyoruz.

Beyerdynamic Custom One Pro Plus incelemesi

Tasarım

Kafaüstü kulaklık segmentinde boy gösteren Beyerdynamic Custom One Pro Plus’ı, daha elinize alır almaz Alman kalitesini hissediyorsunuz. Uzun kullanımlarda kulağa ve kafaya baskı yapmayan pedleri ve süngerleri, kablosu ve metal yapısı ile Custom One Pro Plus kalitesini belli ediyor.

Beyaz ve siyah renk seçeneklerine sahip olan Custom One Pro Plus modelini dilediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Çıkarılabilen ped ve süngeri sayesinde kulaklığınıza modifikasyon işlemleri yapmanız mümkün.

Beyerdynamic, özelleştirmeye önem verdiği için kutu içerisinde 16 farklı desenden oluşan kapağa yer veriyor. Kulaklığın sağ ve sol tarafındaki desenleri bu sayede değiştirebilir veya aynı ölçülerde çıktı alarak dilediğiniz resmi kulaklığınıza koyup tarzınızı ortaya koyabilirsiniz.

Akıllı telefonlar için mikrofon+kontrol tuşlarının yer aldığı değiştirilebilir kablo ve bunun yanında ses sitemlerinizde kullanmanız için ayrı bir kablo kulaklığın kutu içeriğinde yer alıyor. Hatta amfiye bağlamak için ise 6.35mm jak adaptörü de yine kutu içeriğinde bulunuyor.

Beyerdynamic Custom One Pro Plus tasarım açısından ikonik bir tasarıma sahip olmasa da kulakta duruşu ve ses kalitesi ile bu eksisini fazlasıyla telefi ediyor.

Teknik özellikler

5 - 35.000 Hz frekans aralığına sahip olan Beyerdynamic Custom One Pro Plus, 96 desibel (max 116 dB) seviyesinde ses çıkışına sahip. Avrupa standartları için ideal olan 96 desibel çıkışı beslemek için ise kulaklık sadece 16 empedans güce ihtiyaç duyuyor. 16 empedansı akıllı telefonlarınız ile kolayca besleyebilir ve kulaklıktan yüksek verim alabilirsiniz.

290 gram ağırlığındaki kulaklıkta 40mm büyüklüğünde dinamik sürücüler yer alıyor. Kulaklık, ayarlanabilir bass seviyesi sayesinde neredeyse tüm müzik türlerine equalizer ayarı yapmadan ayak uyduruyor.

Deneyim

Beyerdynamic Custom One Pro Plus’ı yaklaşık olarak 40 saat gibi bir burn-in sürecinden geçirdik. Kulaklık, burn-in sürecinden sonra kutudan ilk çıktığı haline göre oldukça fazla bir değişim gösterdi. Bassların ve midlerin oturduğu burn-in’den sonra kulaklığı test ettik.

FLAC ve çevrimiçi müzik servislerinde yaptığımız testlerde büyük farklar bulunuyor. Örneğin; Spotify ve Apple Music’te dinlediğimiz bir şarkının, FLAC halini dinlediğimizde yüksek çözünürlüğün farkı bu kulaklık ile çok daha net bir şekilde anlaşılıyor.

Bass seviyesini minimuma getirdiğimizde müziğin ham halini duymak mümkün. Üç kademeli bass ayarına sahip olan kulaklıkta, Rap, Hip-Hop, EDM, R&B ve Dubstep tarzında müzik dinleyeceklerin temiz basslar için ikinci seviyede kullanmalarını öneriyoruz.

Beyerdynamic Custom One Pro Plus’ı tek cümle özetlemek gerekirse; "bass karakterli ve geniş sahneli iki hoparlör sanki kulağınızın içinde çalıyor!" diyebiliriz.

Artılar

- Çok konforlu. Uzun süreler aralıksız müzik dinlemede kulağa ve kafaya hiç baskı yapmıyor.

- Ayarlanabilir bass seviyesi, kulaklığın her türlü müziğe uyum sağlamasını sağlıyor.

- Akıllı telefonlar ile kolayca sürülebiliyor.

- Özelleştirilebilir tasarım, tarzınızı ortaya koymanızı sağlıyor.

- Geniş sahneye ve temiz midlere sahip.

Eksiler

- Tasarım biraz daha iyi olabilirdi.

- Üst frekanslardaki patlamalar biraz daha iyileştirilebilirdi.

- 40mm yerine oldukça geniş bir yapıda olduğu için 50mm sürücü kullanılabilirdi.