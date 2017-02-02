Beyonce, Instagram'da rekor kırdı!

Beyonce, Instagram'da yaptığı paylaşım ile Instagram tarihinin en çok beğenilen paylaşımı unvanını eline geçirdi. Jay-Z ile evli olan Beyonce, ikinci kez hamile olduğunu Instagram üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. Instagram'da 93 milyon takipçiye sahip olan Beyonce, 12 saat içerisinde gönderisine aldığı beğeni ile rekorları egale etmeyi başardı.

Beyonce'nin hamileyken olduğu fotoğraf toplamda an itibari ile 7.499.539 beğenme aldı.

Kendall Jenner'ın 3.6 milyon beğeni alan kalp şeklinde saçlı paylaşımına fark atan Beyonce, fotoğraf paylaşımının altına "Sevgimizi ve mutluluğumuzu paylaşmak istiyoruz. İkinci kez kutsanmış olduk. Ailemizin iki çocuğumuzunda büyüyeceğine inanmaktan dolayı minnettarız ve iyi dileklerin için teşekkür ederiz. - The Carters" yazdı.