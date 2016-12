Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi‘nin 13. etkinliği bu tarihte!

Türkiye’nin en büyük öğrenci kongresi unvanına sahip Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi‘nin (BİLMÖK) 13. etkinliği, 3-4-5 Mart 2017 tarihlerinde Konya da Selçuk Üniversitesi ev sahipliği ile gerçekleştirilecektir.

Bilmök Nedir ?

Bilgisayar Mühendisleri Öğrenci Kongresi her yıl farklı bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği bölümü ve/veya ilgili kulübü tarafından organize edilen Türkiye’nin en büyük öğrenci kongresidir.

Organizasyonun Amacı

12 yıldır, her yıl farklı bir üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilen BİLMÖK yılda bir kez toplanarak, iletişim ve düşünce ağını genişletmektedir.BİLMÖK, bilgisayar mühendisleri arasındaki etkileşimi ve iletişimi arttırarak onların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak,ülkenin bilişim alanındaki yönelimlerini belirlemek ve bu alanda gelişimine destek vermek amacıyla düzenlenen mesleki ve sosyal toplantıdır. BİLMÖK organizasyonu bilgisayar mühendisliği öğrencileri tarafından yapılmasına rağmen, katılımcılar bilgisayar bilimleri ve bilişim teknolojilerine dair herhangi bir bölümden olabilmektedir. Kongreye her üniversitenin ilgili bölümünden resmi temsilcilerin yanı sıra ilgili bölümlerin öğrencileri, akademisyenleri, sektör temsilcileri ve mezunları katılabilir.

13.BİLGİSAYAR MÜHENDİSLEĞİ ÖĞRENCİLER KONGRESİ

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi‘nin (BİLMÖK) 13. etkinliği, 3-4-5 Mart 2017 tarihlerinde Selçuk Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan kongre Selçuk Bilişim Topluluğu tarafından organize edilmektedir.

Selçuk Bilişim Topluluğu neler yapar?

Her yıl 2. sınıfların 1. sınıflara C programlama dilini öğrettiği "C Oryantasyon Programı" düzenlemektedir. Ayrıca bu oryantasyonun sonunda "1. Sınıflar Oyun Yapıyor" adlı yarışma düzenleyip yarışmaya sunulan onlarca oyunla derslerinin ne kadar etkili olduğunu kanıtlarlar. Ayrıca Kod Savaşları, Linux eğitimleri, Siber Güvenlik ve Hacking eğitimi gibi etkinlikler düzenleyip bu alanlara ilgili olan geçlerin ihtiyaçlarını karşılarlar. Ayrıca kahvaltılar, geziler gibi diğer etkinlikleri saymıyoruz. Onlar her zaman yapılan şeyler.

13. BİLMÖK KONUŞMACILARI VE DETAYLARI

BİLMÖK'17 de sektöre yön veren alanında uzman birbirinden değerli konuşmacılar sizlerle olacaktır. 3 gün sürecek olan etkinlik 3 Mart 2017 Cuma günü sabahı açılış konuşmaları ile başlayacaktır. Hemen sonrasında konuşmacı oturumlarına başlanacak ve 4-5 Mart tarihlerinde oturumlarla devam edecektir. 3 Mart akşamı resmi katılımcılarımız ve konuşmacılar ile Resmi Katılımcı Akşam Yemeği etkinliği gerçekleştirilecektir. Kongre Salonu Fuaye Alanında şirketlerle iletişim kurabileceğiniz, öğrenci projelerini görebileceğiniz, hem eğlenebileceğiniz hem de bilgilenebileceğiniz standlar sizlerle olacaktır. 5 Mart 2017 Kongrenin 3. Günü gelecek sene 14. Su düzenlenecek BİLMÖK’ün adaylık sunumları ve hemen sonrasında resmi katılımcıların oy kullanarak belirlediği seçimler yer alacaktır.

13. BİLMÖK oturumlarında yaklaşık 30 konuşmacı 2000’in üzerinde katılımcıyla buluşacak. 3 gün sürecek olan kongrede yaklaşık olarak 25 oturum yer alacak. Oturum konularını katılımcılara BİLMÖK resmi sosyal medya hesaplarında sunulan Konuşmacı Konuları Anketi sonucunu baz alınarak bu alanlarda konuşmacılarla sizleri buluşturmaya özen gösterilmiştir. Konuşmacı listesine alanında uzman isimler katılmaya devam edecektir. İçerik, ulaşım, konaklama gibi konular hakkında bilgi almak için ve merak ettiğiniz konularda bilgi almak için bilmok.org.tr adresini ziyaret ediniz. Organizasyona web sitesi üzerinden kayıt olabilirsiniz.