Bilgisayar pazarında son durum ne?

Son dönemde mobil cihazların yaygınlaşması ve kişilerin mobil cihazlar üzerinden günlük ihtiyaçlarını karşılar hale gelmesi, bilgisayar satışlarına darbe indirmişti. Kullanıcıların önceliğini PC yerine telefon ve tabletten yana kullanması ve PC'lerin artık devrimsel bir yenilik sunmaması karşısında satış rakamları gerilemişti.

Apple, Windows PC pazarında yaşanan bu gerileme döneminden faydalanmak için geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Touch Bar destekli farklı bir deneyim sunan MacBook Pro modelleri ile karşımıza çıkmıştı.

Kullanıcıların artık Windows'un hatalarından bıkması daha stabil ve performanslı olan macOS işletim sistemine yönelmesine neden oldu. Gartner'in yayınladığı 2016'nın son çeyreğine ait rapor da bunu gözler önüne seriyor.

Gartner'in raporuna göre 2016'nın son çeyreğinde en fazla satışı gerçekleştiren marka Lenovo oldu. Lenovo'yu sırası ile HP, Dell ve Asus izliyor. Apple ise Mac modelleri ile listenin 5. sırasında yer alıyor. Ancak Apple'ın 2015 ile 2016 raporlarını karşılaştırdığımıza, Mac'lerin yüksek fiyatlarına rağmen 2.4 puan artış göstererek zirveye tırmandığı görünüyor.

Lenovo 1.6, HP 4.3, Dell 5.4 büyüme yakalarken Asus -8.5'lik bir azalma ile karşı karşıya. Rapora göre diğer PC'ler ise -18.8'lik bir düşüş yaşıyor.

2017 yılında PC satışlarının ne yönde şekilleneceği bilinmiyor. Ancak tahminlerimize göre macOS işletim sisteminin sunduğu artılar, Windows PC'lerin gerilemesine neden olacak. Apple bir sürpriz yaparak ilk üçe yıl sonu girebilir.