Bilgisayarınız bir suç aleti olabilir!

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgisayar kullanımı da her geçen gün artıyor. Günlük yaşamda her şeyin bilgisayar üzerinden yapılması da artık her evde bilgisayar bulunmasını zorunlu hale getirdi. Bununla birlikte kötü amaçlı kullanımlarda ve siber saldırılarda da büyük bir artış oldu.

Özellikle bilişim sektöründe ileride olan ülkelerde, bilgisayar kullanımının oldukça fazla olması siber saldırılara karşı o ülkeleri hedef haline getiriyor. Bilgisayarın içine sızan kötü bir yazılım, o bilgisayarı bir zombiye dönüştürerek istenilen yerlere saldırı yapmak için bir aracı haline getirebiliyor. Zombi bilgisayarların kullanılmasıyla siber saldırıların gücü katlanarak artıyor.

Zombi bilgisayarların asıl amacının zarar vermek olduğunu söyleyen İlkserver Bilişim Uzmanı Şener Kul, Zombi bilgisayarlar, adı üzerinde kontrol dışı demek. Başkaları tarafından ele geçirilen bilgisayarlar demektir. Bu bilgisayarları başkaları kendi çıkarları uğruna farklı sistemlere zarar vermek için kullandıkları bir bilgisayar. Bunlar komutla çalışırlar. Hedef gösterildiği yere internet bağlantısı sağlarlar. Zombi bilgisayarların bulaştırılan virüs türüne göre de farklı aksiyonlarda bulunurlar. Bunların çoğu zarar vermek adına gerçekleşir. Fakat son kullanıcının bilgisi dahilinde olmaz. Bilgisi dışında gerçekleşir çünkü arka planda çalışırlar. dedi.

Kullanıcıların bilgi sahibi olmadıkları takdirde bilgisayarlarının zombi olup olmadıklarını anlayamayacaklarını söyleyen Kul, Son kullanıcı biraz bilgi sahibiyse zombi bilgisayar kullandığının farkına varır. Ama bilgi sahibi değilse çok da farkına varmayabilir. Çünkü arka planda çalışan uygulamalar hiç bir şekilde kendini belli etmez. Bilgisayar her hangi bir işlem yapılmadığı takdirde çok fazla ısınıyorsa, fan sesini çok fazla duyuyorsanız, donanımsal bir sorun değilse mutlaka yazılımla ilgili bazı problemler olduğunu gösterir diye konuştu.

Bilgisayarınızın zombiye dönüşmesini engellemek için özellikle lisanslı ve güncellenebilir yazılımların kullanılmasının önemine dikkat çeken Kul, Ev kullanıcıları lisanssız ürün kullanımı, lisanssız yazılım kullanımı, bunları da internette herkese açık şekilde paylaşılan kişiler tarafından indirildiği takdirde, lisanssız kullanım yapıldığı takdirde bu programların içerisine farklı virüsler ve trojanlar yükleniyor. İnsanlar en ufak bir pdf görüntüleyici ya da word belgesini açan bir program dahi olsa hatta fotoğraf görüntüleyici bir program dahi olsa bunların içerisine farklı programlar, farklı trojanlar yerleştirilebiliyor. Mutlak suretle işletim sisteminin güncellenebilir olması gerekiyor. Çünkü crack dediğimiz, yazılımların illegal kullanımını sağlayan uygulamalar var. Bunlar da bu tip problemlere sebep veriyor. Bunun önüne geçmek için mutlak suretle lisanslı ürünler, lisanslı yazılımlar kullanmak gerekiyor. Zaman zaman da araba bakımı gibi bilgisayarların da bakıma alınması ve bilgisayarcılar tarafından da şüphelendiğiniz bir konu varsa da kontrol edilmesi gerekiyor. dedi.

Geçtiğimiz haftalarda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından zombi bilgisayar kullanıcılarına para cezası kesileceği haberlerinin basında yer aldığını hatırlatan Kul, Bir bilgisayarınızdan şüpheleniyorsanız, zombi olduğunu ve arka planda farklı yerlere saldırı yaptığını, bununla ilgili kuşkunuz olduğu zaman tek yapmanız gereken internetin fişini çekmek. Bunu yaptığınızda zarar verebileceğiniz yerleri engellemiş oluyorsunuz. Tabi burada biraz da geçtiğimiz günlerde haberlerde gördüğümüz gibi zombi bilgisayarlara BTK tarafından ceza kesileceği haberleri de vardı. Bu aslında biraz konuya ışık tutmak adına yapılmış bir açıklamaydı ama gerçekten de zombi bilgisayar sayısı Türkiye'de oldukça fazla. Sayıları milyonların üzerinde. Milyonların üzerinde zombi bilgisayarları aynı anda bir yere bağlantı sağladığınız takdirde oradaki trafik ister istemez, hedefteki varsayılan kaynak ulaşılamaz hale geliyor. Bir köprünün alabileceği araba sayısı 100 ise, 200 arabanın aynı anda o köprüden geçemeyeceğini düşünürsek bu da aynı şey. Oradaki trafiği engelliyor bu tür durumlar. Bunun dışında çok farklı veri transferleri yapılabilir. Çok farklı yerlerde, farklı internet suçlarına bulaşabilir. Bilgisayarınız aslında çok da masum olmayabilir. Bir suç aletine dönüşebilir. dedi.