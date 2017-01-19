Bilim adamları Lumia 1020'yi mikroskop haline getirdi

Nokia Lumia 1020 mobil dünyada büyük bir sıçrama yapmıştı ve bunun nedeni ise o dönemde bir akıllı telefon için en iyi kameraya sahip olmasıydı. 2013'te piyasaya çıkan Lumia 1020, OIS ve mükemmel bir Xenon önyükleme flaşı ve Carl Zeiss optik ile 41 MP kameraya sahipti. Lumia 1020'nin ana kamerası telefonun yayınlanmasından yaklaşık 4 yıl sonra, son zamanlarda benzersiz bir dijital mikroskop haline getirildi.





Bu hafta, UCLA ve İsveç araştırmacılarından oluşan bir ekip, hücreleri ve dokuları DNA dizilim reaksiyonlarının floresan ürünlerini tespit etmek için akıllı telefonda kamerayı kullanan bir mikroskop oluşturduklarını açıkladı. Nokia Lumia 1020 kamerası ve iki LED’den oluşan bu mikroskop, moleküler teşhis ve DNA analizi için kullanılabiliyor.

Bunun anlamı, bir doktor mobil cihazlar için optimize edilmiş mikroskopu bir akıllı telefona takabilir ve iyi donanımlı tıbbi laboratuvarlardan ve hastanelerden yoksun olan yerlerde, hedeflenen DNA dizilimi ve tümörler gibi şeylerin moleküler analizini yapabilir demek oluyor. Yeni araç teorik olarak doktorlara üst düzey kanser teşhisini neredeyse her yerde yapmalarına izin verebilecek.