Başka gezegenlerde yaşam var mı?

Sadece 14 ışıkyılı uzaklıkta, Wolf 1061 adlı bir yıldız, güneş sisteminin ötesinde yaşam bulmak için en iyi şanslarımızdan biri olan bir gezegene ev sahipliği yapıyor. Sistemde Wolf 1061c de dahil olmak üzere üç tane süper-dünya var.

Yayınlanan yeni araştırma, gezegenin yaşanabilir alanın iç kenarına yakınında veya güneşine daha yakın olduğu, yani Dünya'dan daha çok Venüs'e benzeme tahminlerini doğruluyor. METI, uzaylı bir medeniyet tarafından gönderilen kısa lazer darbelerini aramak için Panama'daki optik teleskobunu kullanıyor. Şimdiye kadar arama hiçbir şey çıkmadı, ancak araştırmalar daha yeni başlıyor.

METI International Başkanı Douglas Vakoch, Wolf 1061c, dünyadan sadece 14 ışıkyılı uzaklıkta, bu umut verici gezegende ileri teknolojilerin endikasyonlarını bulamadık. dedi. Panama, Şubat ayının sonunda yine yıldızı görebilecek. Vakoch, METI'nin daha önce gözden kaçmış olabilecek frekansları kontrol etmek için daha geniş bir bant genişliği sistemi ile daha büyük bir görünüm alacağını söyledi.

Wolf 1061c'yi 2015 yılında ilk kez duyulduğunda, güneş sistemimize potansiyel olarak yaşanabilecek en yakın gezegen olarak düşünülüyordu. Planetary Habitability Laboratory'e göre, şu anda yaşamı barındırabilecek bir yıldızın etrafında dönen üçüncü en yakın gezegen olarak yer alıyor.

Dünya'ya benzeyen en yakın dış gezegen, geçen yıl yakınlardaki en yakın yıldız komşularımız olan Alpha Centauri sisteminde dolaşırken keşfedilen Proxima Cen b, mümkün olan en yakın yaşanabilir gezegen olma özelliğini taşıyor. Wolf 1061, Proxima Cen b'den üç kat daha uzak olsa da, hala kontrol edilmeye değer. Vakoch, yıldızların, yıldız listesinde de yüksek bir öncelik olduğunu belirtti. METI, 2018 yılının sonuna kadar kasıtlı sinyal iletmeyi planlıyor.