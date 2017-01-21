Bilim adamlarının geri getirmek istediği yok olmuş 25 hayvan

Bin yıllar boyunca yaşayan hayvanların çeşitli nedenlerden dolayı dünyada nesli tükenmiş durumda. Bazen iklimde dramatik bir değişim yaşanması, bazen de insanların müdahalesi hayvanların yok oluş nedeni oldu.

Bilimdeki ilerlemeler, özellikle de biyoteknoloji, bilim insanlarının bu hayvanların bir kısmını yok olma durumundan "geri" getirmelerini sağlayabilir. Yumuşak mamut filler ya da aurochs inekler gibi genetik olarak soyu tükenmiş hayvana benzeyen bugün hala yaşayan bir tür var ise bu konuda genellikle yardımcı olur.

Ayrıca, hayvanları geri kazandırmanın bir takım biyolojik ve ekolojik etkileri olduğu için, göz önüne alınması gereken bazı kriterler de var. Bilim adamları, önemli bir ekolojik fonksiyona sahip olmak veya insanlar tarafından sevilmek gibi türlerin geri gelmesinin istenebilir olduğunu göstermek zorundalar. Aynı zamanda, kaliteli DNA örnekleri verebilecek dokuya erişim olup olmadığı gibi pratik konuları da göz önüne almalılar. En önemlisi, hayvanlar da ilk etapta vahşi doğaya yeniden dahil edilebilmelidir. Bu yüzden yeterli yaşam alanı, yiyecek ve insanlarla sınırlı temas oldukça önemlidir.

Ne yazık ki, dinozorlar bu noktaların hepsinden uzak ve muhtemelen bu yüzden gerçek Jurassic Park olmayacak. Bununla birlikte, hala masaya yatırılmış çok sayıda hayvan var.

Bilim adamlarının nesli tükenmiş ama benzer türlerinin genleri ile geri getirmek istediği hayvanların listesini sonraki sayfalarda inceleyebilirsiniz.