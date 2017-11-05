Bilim insanları yapay zekayı yanılttı!

Deneyler, Japon bilim insanlarının yapay zekaya dayanan görüntü tanımlama sistemini yanıltması ile başladı. Kyushu Üniversitesi'nden Su Jiawei ve meslektaşları, birçok fotoğrafta ufak değişiklikler yaptılar. Bu fotoğraflar daha sonra görüntü tanımlama sistemi tarafından analiz edildi.

Test edilen bütün sistemler derin sinir ağları denilen bir yapay zeka çeşidi etrafında kuruluydu. Sinir ağları temelli öğrenme sistemi, tipik olarak çok sayıda devre arasında bağ kurulmasını içeriyor-beyindeki sinir hücreleri gibi. Bu sistemler, objelerin tipik olarak birbirinden nasıl farklılaştığını, pek çok farklı örneği karşılaştırarak öğreniyorlar.

Araştırmacılar, bir fotoğrafın %74'ünde bir pikseli değiştirmenin, yapay zekanın gördüğünü yanlış algılamasına neden olduğunu buldular. Bazı hatalar çok da büyük değildi. Örneğin kedi, köpekle karıştırıldı. Ancak bazıları oldukça şaşırtıcıydı. Örneğin hayalet uçak, köpek sanıldı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden araştırmacılar deneyleri bir adım ileriye götürerek üç boyutlu baskılar kullandı.

Bu ekipte yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden Anish Athalye, dünya çapında araştırmacıların yapay zeka temelli görüntü tanımlama sisteminin zayıflığını ortaya koymak için deneyler yaptıklarını söylüyor. Athalye ve iş arkadaşlarının yaptığı deneylerde üç boyutlu bir kaplumbağa, tüfek olarak algıladı. Athalye yaptığı açıklamada Giderek artan sayıda gerçek dünyada kullanılan sistemler sinir ağlarını kullanmaya başlıyorlar ve bu sistemlere yanıltıcı örneklerle saldırı düzenlemek mümkün. diyor.

Şimdiye kadar böyle bir olay gerçekleşmese de, Athalye bu akıllı sistemlerin çok kolay bir şekilde kandırılabilmelerinin endişe verici olduğunu söylüyor.