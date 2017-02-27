Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TeknoAğ'ı duyurdu

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknogirişim Sermayesi Desteği almış girişimcilerin, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kendilerini ve projelerini uluslararası platformda tanıtabileceği bir internet sayfası hizmeti olan TeknoAğ‘ı duyurdu.
Ayrıca 2016 yılında yürürlüğe konulan Ar-Ge Reform Paketi ile getirilen bir yenilik olan Doğrudan Girişim Sermayesi’ni geniş kitlelere duyurabilmeyi amaçlayan bir web sitesidir.
TeknoAğ ile neler hedefleniyor?
Teknogirişim Sermayesi Desteği almış girişimcilerin, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kendilerini ve ürünlerini tanıtabilmesi
Girişim sermayesi yatırımları yapabilecek yerli ve yabancı yatırımcıların, Teknogirişimci ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalara ulaşabilmesi
Teknogirişimci ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmaların birbirileri ile iletişimlerini sağlayabilmeleri ve aynı sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarla iletişim kurabilmesi
Platformda yer alan çoklu dil seçeneği özelliğiyle yurtdışından kişi veya kurumların firmalara ulaşarak, onların uluslararası bilinirliklerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Platformda kimler var?
Teknogirişim Sermayesi desteği almış girişimciler
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar
Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Melek Yatırım Ağları
Özellikleri neler?
Firma ve girişimcilere ait proje özetlerini içermesi
Firmalar için özelleşmiş bilgilere yer verilmesi (anahtar kelimeleri ve detaylı tanıtımları)
Uluslararası ulaşılabilirliği ve çok dilli (Türkçe, İngilizce) sayfa yapısı ile kullanım kolaylığına sahip olması
Firmalara ait istatistiki bilgilere yer verilerek raporlandırılması
Firmaların görüntülenme ve izlenme detaylarının raporlandırılması
Tekno-Ağ websitesine buradan ulaşabilirsiniz.
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