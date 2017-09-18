Bilişim Vadisi'nin ilk etabı tamamlandı!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bilişim Vadisi'nin birinci etap inşaatının tamamlandığını ve vadide ilk Ar-Ge firmasının faaliyetlerine başladığını bildirerek, Ar-Ge yapan tüm firmalara ev sahipliği yapacak Bilişim Vadisi'nde yer almak için birçok yerli ve yabancı firma başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 28 firma Bilişim Vadisi'nin Yönetim Kurulu onayından geçti. Çalışmalarına hız verdiğimiz vadide, en kısa sürede söz konusu şirketlere de yer tahsis edilecek. dedi.

Gebze'de 3 milyon 340 bin metrekare alana inşa edilecek Bilişim Vadisi'ni kurma kararının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı ve kendisinden bir önceki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün döneminde alındığını hatırlatan Faruk Özlü, projenin Türkiye'ye çok önemli kazanımlar sağlayacağına işaret etti.

Özlü, etap etap faaliyete geçecek Bilişim Vadisi'nin inşaatında büyük ilerleme kaydedildiğini anlattı. Bilişim Vadisi'nin birinci etap inşaatının tamamlandığına dikkati çeken Özlü, Vadinin birinci etabında yer alan 55 milyon lira artı KDV keşif bedelli, 48 bin metrekarelik inşaat alanlı, 52 ofisin yer aldığı idare binası ve 10 bin metrekarelik kuluçka merkezi inşaatları bitirildi. Bilişim Vadisi'nin ilk etabının tamamlanması ve Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin çalışmalarına başlamasıyla, Türkiye'de faaliyette olan teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı da 55'e ulaştı. ifadesini kullandı.

Bilişim Vadisi inşaatının hız kazanmasıyla vücut bulan alanda, ilk olarak Smartface Bilgi Teknolojileri isimli Ar-Ge firmasının faaliyetlerine başladığını belirten Özlü, Başta bilişim teknolojileri olmak üzere, elektrik, elektronik, telekomünikasyon, yazılım ve robotik gibi sektörlerden Ar-Ge yapan tüm firmalara ev sahipliği yapacak Bilişim Vadisi'nde yer almak için birçok yerli ve yabancı firma başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 28 firma Bilişim Vadisi'nin Yönetim Kurulu onayından geçti. Çalışmalarına hız verdiğimiz vadide, en kısa sürede söz konusu şirketlere de yer tahsis edilecek. diye konuştu.

Özlü, bilişim sektöründe ülkeyi Ar-Ge ve inovasyon üssü haline getirecek Bilişim Vadisi'nde, yüksek teknoloji şirketlerinin buluşacağının altını çizerek, Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli teknoloji geliştirme merkezlerinden biri olmaya aday olan Bilişim Vadisi'nin tüm etaplarının tamamlanmasıyla, 5 bin Ar-Ge ve yazılım firmasını barındırmasını, 50 milyar dolar ciro elde edilmesini ve 100 bin nitelikli insana iş ve istihdam sağlamasını hedefliyoruz. diye konuştu.