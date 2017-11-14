Bill Gates akıllı şehir kuracak!

Kendi akıllı şehrin kurmak için kolları sıvayan Bill Gates, ilk adım olarak ABD'nin Arizona eyaletinde tabiri caizse kocaman bir arazi satın aldı.

Phoenix kentine bir saat mesafede olan akıllı kent için Bill Gates'in yatırım firmalarından biri şimdiden 80 milyon dolar yani 310 milyon TL yatırım yapmış durumda. Bu firmanın hangi firma olduğuysa henüz açıklanmadı.

Ofis ve inovasyon merkezlerine ev sahipliği yapması planlanan akıllı kentin okullara ve özel mülklere de ev sahipliği yapması bekleniyor.

Belmont adı verilecek akıllı şehirle ilgili Microsoft kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'in önümüzdeki günlerde bir açıklama yapması bekleniyor.