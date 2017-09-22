Bill Gates'den itiraf!

Bill Gates bir iş forumunda kendisine sorulan Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda görev yöneticisine ulaşmak için neden Ctrl+Alt+Delete kombinasyonunu girmek gerektiği sorusuna yanıt verdi.

Harvard Üniversitesi, 2013 yılı etkinliklerinde yaptığı gibi IBM geliştiricilerini suçladı. IBM mühendisi David Bradley’in bu konuda pay sahibi olduğunu söyledi. Bradley, klavyenin uzun bir sürecin parçası olduğunu ve küçük ayrıntılarda boşa zaman harcamanın yersiz olduğunu belirtmiş.

Bill Gates, Ctrl+Alt+Delete’nin neden tek tuş olmaması ile ilgili olarak, Bu menüye ulaşmak için tek tuş olabilirdi, Ancak IBM klavye tasarımını yapan adam bize tek düğmemizi vermek istemedi. Düşük bir seviyede programlandı ve bir hata oldu. dedi.

Kombinasyon ilk başta IBM programcıları tarafından kullanılıyordu. Bir tasarım anlaşmazlığı sonrasında ortaya çıkan tuş kombinasyonu tarihin en çok bilinen komutu oldu. Sonuç olarak Bill Gates’in asıl niyeti bu üç tuşu tek tuşa indirgemekti ancak ilk PC’nin aceleye gelmesi ile böyle bir komut ortaya çıkmış.