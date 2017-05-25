Bim, PlayStation 4 Slim satacak!

Bim, geçtiğimiz yıl mağazalarında PlayStation 4 satması ile çok ses getirmişti. İlk PS4 satışının ardından 2 defa daha mağazalarında 999 TL'ye PS4 satan Bim, şimdi gözünü PS4 Slim'e çevirdi. Bim'in yayınlanan yeni aktüel kataloğu ve mağazalardaki afişine göre Bim, PS4 Slim satacak.

2 Haziran tarihinde Bim mağazalarında satışa sunulacak olan PS4 Slim, 999 TL fiyat etiketine sahip olacak. PS4 Slim'in PS4'e göre teknik açıdan bir artısı bulunmuyor. PS4 Slim'in tek farklı yenilenen Dualshock 4 ile gelmesi ve PS4'e göre daha küçük boyutlarda olması.

Bim mağaza çalışanları ile konuşmamıza göre; PS4 Slim sınırlı sayıda gelecek. Eğer Bim'den PS4 Slim almayı düşünüyorsanız, hangi mağazalarda satılacağını öğrenip, sabah 09:00'da mağaza önünde kuyruğa girmenizi tavsiye ederiz. Bim'de satılan PS4 Slim'in 2 yıl boyunca ithalatçı firma tarafından garantili olduğunu belirtelim.