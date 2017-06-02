Bim, PlayStation 4 Slim satışına başladı!

Bim, bugün söz verdiği gibi PlayStation 4 Slim satışlarına başladı. Uygun fiyata garantili PS4 Slim almak isteyenler bu kampanyayı kaçırmasın!

02/06/2017 09:00

Bim, geçtiğimiz günlerde mağazalarında PlayStation 4 Slim satacağını duyurmuştu. Bugün Bim söz verdiği gibi mağazalarında PlayStation 4 Slim satışlarına başladı. Bim'de 999 TL'ye satılan PlayStation 4 Slim için elinizi çabuk tutmanızda fayda  var.

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Bim mağaza çalışanları ile konuşmamıza göre; PS4 Slim sınırlı sayıda gelecek. Eğer Bim'den PS4 Slim almayı düşünüyorsanız, hangi mağazalarda satılacağını öğrenip, sabah 09:00'da mağaza önünde kuyruğa girmenizi tavsiye ederiz. Bim'de satılan PS4 Slim'in 2 yıl boyunca ithalatçı firma tarafından garantili olduğunu belirtelim.

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    Yazar: Ender Öztürk

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