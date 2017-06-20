BiP'te oyun zamanı

Yeni nesil anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme deneyimi sunan BiP, aynı zamanda bir mobil oyun platformu haline de gelerek pek çok kategoriden oyun uygulamada yerini aldı. 192 ülkede hizmete sunulan ve çoklu oyun yeteneğine de sahip BİP oyun platformunda Sudoku, Jelly Madness, Bubble Shooters gibi pek çok popüler oyununun yanı sıra yapboz ve yetenek oyunları gibi kategoriler de yer alıyor. Platformun kullanıma açıldığı günden bu yana geçen sadece bir hafta içerisinde 370 bin kez oyun oynanırken en çok ilgiyi BiP’in kendine özgü geliştirdiği Emocan Matching oyunu gördü. Emocan Matching, en az 3 aynı Emocan karakterini bir araya getirerek bulmacayı çözmeye dayalı bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Pazarın önemli oyuncusu olmaya aday

Akıllı telefonlar üzerinden mesajlaşma ve görüntülü konuşma imkanı sunan BİP, özellikle farklı ülkeler arasında ücretsiz ve yüksek kaliteli görüşme ayrıcalığı sayesinde öne çıkan bir haberleşme kanalı haline geldi. Kullanıcılarının büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu BiP’te, esprili CAPS’ler oluşturma, eğlenceli sticker ve CAPS setleri, kaybolan mesaj özelliklerinin yanı sıra keşfet platfomu içerisinde kullanıcıların ilgilerine göre takip edip haber alabilecekleri birçok kanal bulunuyor. Son olarak oyun platformu ile de kullanıcılarına eğlenceli bir dünya sunmak ve bolca keyifli vakit geçirmelerini sağlamak isteyen BiP, yeni iş birlikleriyle sadece anlık mesajlaşma pazarının değil oyun pazarının da önemli bir oyuncusu haline gelmeyi amaçlıyor. BiP, Avrupa’nın üçüncü en büyük oyun kuruluşu olan Orange Games ortaklığıyla çok yakında yüzlerce oyunu kullanıcılarının hizmetine sunmayı hedefliyor.