Bir Arap, düğününde iPhone 8 dağıttı!

Arap zenginliği diye bir kavramın olduğunu hepimiz biliyoruz. Petrol zengini Araplar, bu sefer teknoloji gündemine konu oldu. Ancak Araplar üretim ile değil tüketimin sınırlarını zorlayan bir durum ile teknoloji gündemini çalkaladı. Bir Arap, düğüne katılan herkese iPhone 8 hediye etti.

Düğündeki görevliler, ellerinde yüzlerce kapalı kutu iPhone 8 ile salona giriş yapması ile başlayan video, izleyenleri bile heyecanlandırıyor. Eli bol damat, Arapların en çok sevdiği altın rengini tercih etmiş. Altın rengi iPhone 8'ler söylenen göre düğüne katılan herkese dağıtılmış.

"Ahh o düğünde ben de olsam" dediğiniz cömertlik akan videoyu aşağından izleyebilirsiniz.