Bir doktor iPhone'u kanser teşhisi için kullandı!

Kalp damar cerrahı John Martin, uzun süredir boğazında bir rahatsızlık hissediyordu. Çalıştığı kurum olan Connecticut şirketinin Butterfly Network markası adına üretilen cep boyutunda ultrason cihazını, boğazında test etmeye karar verdi. iPhone’larla uyumlu olarak çalışan cihaz Butterfly iQ’nun probunu, boynundan geçirdi ve skuamöz hücreli kanseri keşfetti.

Bu cep boyutunda cihaz, Amerika'daki piyasaya ilk katı hal ultrason cihazıdır. Cihaz yarı iletken üretim tesisinde üretildiğinden, teknoloji çok yönlü ve daha ucuzdur. Cihaz, bir yarı iletken çip üzerine yerleştirilen çok küçük ultrasonik yayıcı olan kapasitif mikro-işlenmiş ultrason transdüserlerini kullanmaktadır. Martin, Artık cihazın bireysel satış işlemlerine uygun olduğunu düşünüyoruz. Cebinizden çıkartıp tüm vücudunuzu tarayabilirsiniz. dedi.

Ultrason sistemleri için ortalama fiyat 115 bin dolar, düşük uç sistemler ise yaklaşık 25 bin dolara mal oluyor. Butterfly iQ cihazı 2 bin dolardan daha düşük bir bedel karşılığında satılacak. Söz konusu teknolojinin çoğunluğu bir mikro çip içerisinde barındığı için düzenli ultrason sisteminden çok daha ucuz olmasının başlıca nedeni budur. Butterfly Network, bu yıl 1.999 dolar satışa çıkacağını ve önümüzdeki yılın başlarında satışa başlayacağını açıkladı.