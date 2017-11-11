Bir elektrikli otomobil firmasının daha sonu geliyor!

Uzun yıllar önce kurulmasına rağmen sadece birkaç yıldır seri elektrikli otomobil üretimi gerçekleştiren Faraday, Faraday Future 91 ya da daha çok bilinen ismiyle FF91 modeliyle de istenen başarıları elde edemedi. FF 91; 1050 beygirlik olağanüstü beygir gücüne, 2.8 saniyede 100 kilometreye ulaşabilmesine ve tek şarj ile 428 kilometrelik menzile sahip olmasına karşın; şirket, istediği satış rakamlarının çok ama çok gerisinde kaldı.

Faraday artık CFO, CTO ve Şef Mühendise sahip değil. Tüm bu önemli isimler, istifalarını sunarak Amerikalı otomobil üreticisinden resmen ayrıldı.

Faraday, Haziran ayında Çin Halk Cumhuriyeti'ne 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı hedefliyordu. Ne var ki bu hedef, şirketin boğuştuğu ekonomik krizler nedeniyle gerçeklikle buluşamadı. Faraday'ın bankalardan kredi çekmek konusunda büyük zorluklar yaşadığı da dedikodular arasında... Özellikle Baş Mühendis Stefan Krause'un istifası ile birlikte şirket, iflas etmeye her zamankinden de yakın.